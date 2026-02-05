Emekli işçinin kıdem tazminatı isyanı: CHP'li Başkan'dan skandal cevap - Son Dakika
Emekli işçinin kıdem tazminatı isyanı: CHP'li Başkan'dan skandal cevap

05.02.2026 00:57
Foça Belediyesi'nde 26 yıl çalışan ve sağlık sorunları nedeniyle emekli olan Muharrem Ünal, kıdem tazminatını alamadığını belirtti ve isyan etti. Konu AK Partili üyeler tarafından meclise getirildiğinde, CHP'li başkan Saniye Bora Fıçıcı'nın 'Beni ilgilendirmiyor' şeklindeki yanıtı büyük tepki çekti.

26 yıl Foça Belediyesi'nde çalıştıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle emekli olan Muharrem Ünal, kıdem tazminatını alamadığını söyleyerek isyan etti. Konu AK Partili üyeler tarafından meclise taşındığında CHP'li başkan Saniye Bora Fıçıcı'nın "Beni ilgilendirmiyor" yanıtı tepkiye neden oldu.

Foça Belediyesi'nde 26 yıl boyunca görev yaptıktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2024 yılında emekli olan Muharrem Ünal, kıdem tazminatını alamadığını belirterek belediyeye tepki gösterdi. Ünal, yaşadığı süreci "çifte standart" olarak nitelendirdi.

TERÖR SALDIRISINDA YARALANDI, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Foça Gündem'in haberine göre, 1998 yılında Foça Belediyesi'nde kadrolu işçi olarak göreve başlayan Muharrem Ünal, belediyenin farklı kademelerinde çalıştı.

Ünal, 2012 yılında Foça'da yaşanan terör saldırısında yaralı askerlere yardım ederken patlayan ikinci bombada kendisinin de yaralandığını, yaklaşık 1,5 yıl yürüyemediğini anlattı.

2024 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık sorunları nedeniyle emekli olduğunu belirten Ünal, bu sürecin ardından kıdem tazminatını talep ettiğini ifade etti.

"MAHKEMEYE VER DEDİLER"

Ünal, Mali İşler Müdürlüğü'yle yaptığı görüşmede kendisine ödeme yapılamayacağının söylendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belediyenin borç içinde olduğu söylendi. Dilersem mahkemeye verebileceğim ifade edildi. Ben de dava açtım. Benim gibi yaklaşık 15 arkadaş da aynı yolu izledi."

Yaklaşık 1,5 yıl süren dava sonucunda işçilerin davayı kazandığı belirtildi.

"FAİZİ VE AVUKAT ÜCRETİNİ ÖDEMEYİZ"

Mahkeme kararıyla netleşen kıdem tazminatını yasal faizi ve avukat masraflarıyla birlikte talep ettiğini söyleyen Ünal, belediyenin bu kalemleri ödemeyi reddettiğini aktardı.

Ünal, kendisine yalnızca 2024 yılındaki ana paranın ödenebileceğinin söylendiğini, kabul etmemesi halinde dosyanın istinafa taşınacağı ve sürecin uzatılacağı yönünde uyarıldığını belirtti ve "Bu açıkça bir baskıydı. Bir nevi şantaj yapıldı." dedi.

"BENDEN SONRA EMEKLİ OLANLAR ÖDEMELERİNİ ALDI"

Ünal, kendisinden sonra emekli olan çalışanların tazminatlarını iki ya da üç taksitte aldığını, aynı dönemde emekli olup dava açmayanların da ödemelerinin yapıldığını vurgulayarak "26 senemi verdiğim kurumla bir derdim yok. Ama bana farklı, başkalarına farklı uygulama yapılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

KONU MECLİSE TAŞINDI

Yaşananlar Foça Belediyesi Meclisi'ne de taşındı. AK Partili meclis üyesi Murat Yıldız, kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin durumunu Belediye Başkanı Saniye Fıçı'ya sordu.

Başkan Fıçı'nın verdiği yanıt ise meclisi izleyenleri şaşkına çevirdi. Başkan Fıçı, "Mali işlerde çalışan arkadaşlarımız bir yöntem yaratmışlardır, açıkçası bilmiyorum. Beni çok da ilgilendirmiyor."sözleri ile büyük tepki çekti.

Muharrem Ünal ise tek talebinin mahkeme kararıyla kesinleşmiş kıdem tazminatını almak olduğunu belirterek sürecin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

