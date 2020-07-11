Emekli öğretmen doğaya olan özlemini ekolojik tarımla gideriyor - ŞANLIURFA - Son Dakika

Emekli öğretmen doğaya olan özlemini ekolojik tarımla gideriyor - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "Eko Dede" lakabıyla tanınan 71 yaşındaki emekli öğretmen İbrahim Halil Akkuş, bahçesinde meyve fideleri ve tıbbi bitkiler yetiştirerek hem doğaya olan özlemini gideriyor hem de ürettiği bitkileri ücretsiz dağıtıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "Eko Dede" lakabıyla tanınan 71 yaşındaki emekli öğretmen İbrahim Halil Akkuş, bahçesinde meyve fideleri ve tıbbi bitkiler yetiştirerek hem doğaya olan özlemini gideriyor hem de ürettiği bitkileri ücretsiz dağıtıyor.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli

Ülkenin farklı illerinde yıllarca sınıf öğretmenliği yapan Akkuş, 20 yıl önce emekliliğinin ardından baba ocağı olan Aybastı Mahallesi'ne geri dönerek burada yaşamaya karar verdi.

Görevi nedeniyle çoğu zaman kent merkezlerinde yaşamak zorunda kalarak doğaya özlem duyan Akkuş, bu özlemini gidermek için 2 dönümlük bahçesinde tarımsal üretime başladı.

Akkuş, bahçesinde Suruç narı, incir, kayısı, üzüm, elma, dut, badem, erik, böğürtlen gibi meyve ağaçlarının yanı sıra kapari, aleo vera, pasiflora, korunga, rezene, çiriş, çörek ve çemen otu gibi tıbbi bitkiler de yetiştiriyor.

Bahçesinde organik olarak yetiştirdiği 20 bininin üzerinde meyve fidesi ve tıbbi bitkileri vatandaşlara ve kurumlara ücretsiz dağıtan Akkuş, doğanın gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor.

İbrahim Halil Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğaya olan özlemini ekolojik tarım yaparak gidermeye çalıştığını söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen insanlara yararlı olabilmek için mücadele ettiğini anlatan Akkuş, "Yoksulluk, açlık buna bağlı olarak kentlerde yığılma, göç, çevrenin tahrip olması, ekolojinin bozulması beni etkiledi. Biyokütle ile bunların düzeleceğine inandım. Bu alanda çalışmalar yaptım. Sosyal huzursuzluklar insana yakışmıyor. Benim amacım bu çalışmalarla bir nebze de olsa insanlara yararlı olmak ve birlikte üretip tüketmektir." dedi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Araştırma Kurulu'nda da uzun süre yer aldığını kaydeden Akkuş, merakından dolayı bitkiler üzerinde araştırmalar yaptığını ifade etti.

Özellikle yaşadığı bölgede çoğu bitkiyi toplayarak bir arada yetiştirdiğini belirten Akkuş, "Bölgede yenilebilen bitki tohumlarını topladım. 20 yıldır bahçemde yastıklar yaparak tüplerde meyve ve bitkileri yetiştiriyorum. Bölge insanlarına bunları gönüllü olarak ücretsiz veriyorum." diye konuştu.

"Bahçede tamamen doğal bitkiler yetiştiriyorum"

Akkuş, hiçbir kimyasal madde kullanmadan bitkileri yetiştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suruç narı, incir, kayısı, üzüm, elma, dut, badem, erik, böğürtlen gibi meyve ağaçlarının yanı sıra kapari, aleo vera, pasiflora, korunga, rezene, çiriş, çörek ve çemen otunu yetiştiriyorum. Bu konuya duyarlı olan insanlar geliyor, ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılıyoruz. Benim kırmızı bir çizgim var. Burada hiçbir kimyasal madde kullanmıyorum, tamamen doğal yetiştiriyorum. Bitkinin ihtiyacı olan ilaç ve gübreyi doğal yollardan karşılıyoruz. Bitki artıkları, hayvan gübresini kullanıyoruz. İlaç olarak da bitki türevlerini kullanıyoruz."

Bu konuda teşekkür ve başarı belgesi de aldığını aktaran Akkuş, üniversite öğrencilerine ise bitki araştırmaları üzerine hazırladıkları bitirme tezlerinde kaynak sağladığını dile getirdi.

Şanlıurfa, Akkuş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:52 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Emekli öğretmen doğaya olan özlemini ekolojik tarımla gideriyor - ŞANLIURFA - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 19:14 Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
19:14
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 19:45:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli öğretmen doğaya olan özlemini ekolojik tarımla gideriyor - ŞANLIURFA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]