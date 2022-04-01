Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu

01.04.2022 19:41

Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu Şanlıurfa'da emekli öğretmenin kaldırımda bıçaklanmış halde cesedi bulundu.

Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da emekli öğretmenin kaldırımda bıçaklanmış halde cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, kaldırımda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Şahsı kontrol eden vatandaşlar, elbiselerinde kal olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri bacak kısmında bıçak kesiği olan şahsın kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin 73 yaşındaki emekli Din Kültürü Öğretmeni Halit Baziki'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayı aydınlatmak için çalışma başlattığı belirtilirken emekli öğretmenin bir araçtan kaldırıma bırakıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu
Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu
Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu

YORUMLAR
500
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Parkta erkek cesedi bulundu Parkta erkek cesedi bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:23:57. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement