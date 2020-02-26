Emekli orgeneral hikmet köksal için cenaze töreni düzenleniyor - Son Dakika
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Emekli orgeneral hikmet köksal için cenaze töreni düzenleniyor

6 saat önce

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAEski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Köksal'ın cenaze törenine Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı.

Emekli orgeneral hikmet köksal için cenaze töreni düzenleniyor

Salih Zeki Çolak, Hikmet köksal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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