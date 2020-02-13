Emekli sağlık personelinden evde sağlık hizmetine bağış - Son Dakika
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Emekli sağlık personelinden evde sağlık hizmetine bağış

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sağlık hizmetleri alanında kullanılmak üzere bağışta bulunan emekli sağlık personeline teşekkür etti.

Emekli sağlık personelinden evde sağlık hizmetine bağış, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sağlık hizmetleri alanında kullanılmak üzere bağışta bulunan emekli sağlık personeline teşekkür etti.

Şentürk, hastaların kullanmaları amacıyla hasta karyolası temin eden ve Yenipazar İlçe Hastanesinin mefruşatına maddi destekte bulunan hayırsever Ziyaettin Seki'yi makamında kabul ederek teşekkür belgesi verdi.

Seki'yi duyarlı davranışı için takdir ettiğini belirten Şentürk, "Önemli olan gönülden yardım yapılmasıdır. 1 lira ile bin lira arasında fark yoktur, kıymetli olanı budur. Böylelikle iyilikler yayılarak ve artarak devam eder. Bu tür yardımlar emsal oluşturuyor. İyiliği teşvik etmek lazım. Yardım yaparken aza 'az' dememek gerekir." dedi.

Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ve Müdür Yardımcısı Tuğrul Zeytin hazır bulundu.

Yenipazar, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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