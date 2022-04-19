Emekli SAT komandosu, Ukrayna'da 250 kişiye yaralı bakımı eğitimi verdi - Son Dakika
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Emekli SAT komandosu, Ukrayna'da 250 kişiye yaralı bakımı eğitimi verdi

19.04.2022 15:17
Emekli SAT komandosu, Ukrayna'da 250 kişiye yaralı bakımı eğitimi verdi

ESKİŞEHİR'de yaşayan, emekli su altı taarruz (SAT) komandosu Hakan Çalışkan, gönüllü olarak gittiği Ukrayna'da 4 gün boyunca 250 kişilik asker, polis, itfaiye personeli, arama- kurtarma ekiplerinin yanı sıra sivil gönüllülere taktik muharebe yaralı bakımı eğitimi verdi.

ESKİŞEHİR'de yaşayan, emekli su altı taarruz (SAT) komandosu Hakan Çalışkan, gönüllü olarak gittiği Ukrayna'da 4 gün boyunca 250 kişilik asker, polis, itfaiye personeli, arama- kurtarma ekiplerinin yanı sıra sivil gönüllülere taktik muharebe yaralı bakımı eğitimi verdi. Eğitimin ardından Türkiye'ye dönen Çalışkan, Ukrayna halkının, savaşın tekrar şiddetleneceğini bildiğini ve buna hazırlandıklarını belirtip, "Ukrayna'da özellikle savaş ve çatışmalarda meydana gelen ateşli silah ve patlayıcı ile yaralanmalardaki ilk yardım uygulamalarını kapsayan eğitimler verdik" dedi.

Kardak kayalıklarına yönelik 1996 yılında gerçekleştirilen operasyonda görev alan ve aynı zamanda Eskişehir'de faaliyet gösteren Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneği'nin kurucusu olan emekli SAT komandosu Hakan Çalışkan, dernek üyesi Hüseyin Dönmezoğlu ile birlikte Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya giderek, 4 gün boyunca 250 kişiden oluşan asker, polis, itfaiye personeli, arama- kurtarma ekipleri ile sivil gönüllülere taktik muharebe yaralı bakımı eğitimi verdi. Çatışma bölgelerindeki arama- kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ancak çalışmalarda görev alanların özellikle yaralı bakımı konusunda eksiklerinin olduğunu gördüklerini belirten Çalışkan, "Verdiğimiz eğitim, Amerikan menşeli taktik muharebe yaralı bakımı. Özellikle savaş ve çatışmalarda meydana gelen ateşli silah ve patlayıcı ile yaralanmalardaki ilk yardım uygulamalarını kapsıyor. Oraya ilk gittiğimizde ortamı bilmediğimiz için nasıl fayda sağlayacağımızı çok bilmiyorduk. Enkazlar vardı, belki enkazda arama kurtarma faaliyetleri olabilir, diye düşündük. Eğitim için hazırlıklı gittik. Yanımızda hem orada bırakmak için hem de eğitimde kullanmak için taktik yaralı bakım malzemeleri götürdük. Çatışma bölgelerine de gittik. Oralar çok kötü durumdaydı. Enkaz altından çıkartılan cesetler oluyor, arama faaliyetleri devam ediyordu. Ama insan kaynağı bakımından ihtiyaçları yoktu. Çünkü neredeyse bütün Ukrayna halkı gönüllü olmuş. Herkes bir şekilde işin ucundan tutuyor, canla başla çalışıyorlar. Ama eğitim konusunda, özellikle taktik yaralı bakımı konusunda eksiklik olduğunu gördük. Biz de bu yönde çalışmalar yaptık. 4 gün boyunca itfaiye merkezi, dershane ve spor salonlarında asker, polis, itfaiye personeli, arama kurtarma ekipleri ile sivil gönüllülerden oluşan yaklaşık 250 kişiye eğitimler verdik. Son olarak Kiev'deki büyükelçiliğimizin personeline bir eğitim verme şansımız oldu. Onların da bu konuda bize çok katkı ve destekleri oldu" diye konuştu.

'ÜLKELERİNİ CİDDİ ANLAMDA SAVUNACAKLAR'

Hakan Çalışkan, Ukrayna'da insanların çocuklarıyla birlikte sokaklarda olduğunu söyledi. Verdikleri eğitimler sırasındaki gözlemlerini de anlatan Çalışkan, Ukrayna halkının Kiev'i bırakıp gitmeye niyeti olmadığını ve savaşın yeniden şiddetlenmesine karşı hazırlık yaptıklarını kaydetti. Çalışkan, "Kiev'de şu anda günlük yaşantı devam ediyor. Herkes çocukları ile sokaklarda. Ukrayna halkının Kiev'i bırakıp gitmeye niyeti yok. Savaşın tekrar şiddetleneceğini biliyorlar ve bunun için hazırlanıyorlar. Şu anda orada Rus kökenli pek çok Ukraynalı var, Polonya kökenliler var. Azeriler, Özbekler, Türkmenler gibi birçok farklı yerden Ukrayna vatandaşları var. Fakat gördük ki bunların hepsi şu anda Ukraynalı olmuş. Ukrayna milleti kimliği altında birleşmişler ve ülkelerini ciddi anlamda savunacaklar. Rusya açısından baktığımızda Kiev sembol bir şehir. Sonuçta hedef orası. Kiev'e kolay kolay girebileceklerini düşünmüyorum. Eğer olursa çok şiddetli bir çatışma ve her iki taraftan çok büyük kayıplar olacaktır. Kiev'den ayrılırken ise istasyonda erkeklerin eşlerini, çocuklarını trene bindirdiklerini gördük. Çok da vakur bir şekilde gönderiyorlar. İnsanlarda bir panik, feryat, figan bir durum yok. Herkes gayet mütevazi bir şekilde işini yapıyor. Hatta şunu söyleyeyim, enkaz bölgesine gittik her yer yıkılmış. Baktık orada belediye işçileri ağaçların altındaki yaprakları süpürüyor ya da çimlere basmıyorlar. Böyle bir düzen hala devam ediyor. Kimse savaş var, diye bir kaos içerisinde değil" dedi.


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Arama Kurtarma, İtfaiye, Ukrayna, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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