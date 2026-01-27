EMEP'ten Petrol Sevkiyatı İçin Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

EMEP'ten Petrol Sevkiyatı İçin Soru Önergesi

27.01.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki milletvekili, Türkiye'nin İsrail'e petrol sevkiyatını sorgulayan önerge verdi.

(ANKARA) - EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye üzerinden İsrail'e ham petrol sevkiyatının sürdüğü iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergede, Energy Embargo for Palestine (EEFP) ve Progressive International tarafından hazırlanan rapora atıf yapılarak, "Mayıs 2024'ten bu yana Ceyhan Limanı üzerinden İsrail'e en az 57 ayrı sevkiyatla yaklaşık 6 bin 463 kiloton ham petrol gönderildiğinin belgelendiği" ifade edildi. Milletvekilleri, sevkiyatların resmi kayıtlarda İsrail varışlı olarak gösterilmediğini, tankerlerin AIS takip sistemlerini kapattığını ve uydu görüntüleriyle doğrulanan karartma yöntemleri kullanıldığını ileri sürdü.

Önergede, taşınan petrolün büyük bölümünün Bakü–Tiflis–Ceyhan (BTC) Boru Hattı üzerinden geldiği, hattın Türkiye bölümünden BOTAŞ'ın sorumlu olduğu hatırlatılarak, ambargo açıklamalarına rağmen nihai varış noktalarının denetlenip denetlenmediği soruldu. Bayhan ve Karaca, Türkiye'nin BTC hattı üzerinden taşınan her varil petrol için 1,27 dolar transit gelir elde ettiğinin kamuoyuna açıklandığını belirterek, ambargo ilanından sonra İsrail'e giden sevkiyatlardan ne kadar gelir sağlandığını da Bakanlığa sordu.

Önergede ayrıca, sevkiyatların büyük bölümünün Yunanistan merkezli iki denizcilik şirketi tarafından gerçekleştirildiği, bu şirketlerin liman hizmetleri ve transit geçişler kapsamında hangi kurumlara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin sorular yer aldı. İsrail rafinerilerinde işlenen petrolün askeri amaçlarla kullanıldığına işaret edilen önergede, Türkiye'nin Ceyhan Limanı ve BTC hattı üzerinden bu sevkiyatlara neden izin verdiği soruldu. AIS sistemlerini kapatan tankerler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı da gündeme getirildi.

"BOTAŞ, ambargo kararından sonra BTC hattı üzerinden taşınan petrolün nihai varış noktasını denetlemiş midir?"

EMEP'li milletvekilleri, Türkiye'nin tam bir enerji ambargosu uygulayıp uygulamayacağını ve İsrail'e yönelik tüm petrol sevkiyatlarının kalıcı biçimde durdurulup durdurulmayacağını da Bakan Bayraktar'a yöneltti. EMEP'li Karaca ve Bayhan'ın Bakan Bayraktar'a yönelttiği sorulardan bazılari şu şekilde:

"Raporda, Mayıs 2024 tarihinden Aralık 2025 tarihine kadar Ceyhan Limanı'ndan İsrail'e en az 57 gizli ham petrol sevkiyatı yapıldığı belgelenmektedir. Bakanlığınız bu sevkiyatların varlığını kabul etmekte midir? Kabul etmiyorsa, raporda sunulan uydu görüntüleri, AIS verileri ve liman kayıtlarını hangi gerekçeyle geçersiz saymaktadır?

Bakü–Tiflis–Ceyhan Boru Hattı üzerinden taşınan ham petrolün Türkiye bölümünden BOTAŞ'ın sorumlu olduğu bilinmektedir. BOTAŞ, ambargo kararından sonra BTC hattı üzerinden taşınan petrolün nihai varış noktasını denetlemiş midir?

Türkiye'nin BTC hattı üzerinden taşınan her varil petrol için 1,27 ABD doları transit gelir elde ettiği, AKP milletvekili Özlem Zengin tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ambargo ilanından sonra İsrail'e giden petrol sevkiyatlarından toplam ne kadar transit gelir elde edilmiştir?

Bu sevkiyatlar sırasında elde edilen gelirler dikkate alındığında, Türkiye'nin fiilen İsrail'in savaş ve soykırım tedarik zincirinde bir lojistik merkez haline getirildiği iddiası Bakanlığınız tarafından reddedilmekte midir?"

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Türkiye, Ekonomi, İsrail, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'ten Petrol Sevkiyatı İçin Soru Önergesi - Son Dakika

Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:05:46. #7.11#
SON DAKİKA: EMEP'ten Petrol Sevkiyatı İçin Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.