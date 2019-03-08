Son Dakika Haberleri: Emet'te Droneli Kontrol

Emet'te Droneli Kontrol

29 dakika önce

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçe jandarma komutanlığının huzur ve güven uygulamasını yerinde İnceledi.

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Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçe jandarma komutanlığının huzur ve güven uygulamasını yerinde İnceledi.

Emet Çavdarhisar yol ayırımında, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı envanterine yeni eklenen, araç ve şahıs sorgulama sisteminin uygulaması gerçekleştirildi. Emet Çavdarhisar yol ayırımında gerçekleşen huzur ve güven uygulamasında, ayrıca bir ilk yaşandı.

Emet Kaymakamlığınca, kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele, aranan şahısların yakalanması ve trafik ihlallerinde kullanılmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilen Drone (İnsansız Hava Aracı) ilk kez uygulamada yer aldı.

Yapılan uygulama sırasında, araç sürücüleri ve yolcularla kısa süreli sohbet eden Çiçek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulama hakkındaki fikirlerini aldı.

Çiçek, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bu uygulamalardan son derece memnun. Huzur ve güven uygulamasının, ilçe halkı olarak kendilerine huzur ve güven verdiğini söylüyorlar. Onların da istekleri doğrultusunda, desteklerini de alarak, ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için, bu uygulamalar aralıksız devam edecektir. Ayrıca, İlçe Jandarma Komutanlığımıza tahsis ettiğimiz Drone'nin kullanılması, uygulamadaki verimliliği en etkili hale getirecek boyuttadır. Unutulmamalıdır ki, ülkemizin barış ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimizin sayesinde, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Özverili ve gayretli, başarılı uygulamalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ediyor, kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı görevler diliyorum." İfadelerini kullandı.

İlçe Jandarma Komutanı Mukadder DEMİR ve diğer görevliler, Kaymakam Çiçek'e katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:48 Kaynak: İHA

Jandarma, Huzur, Emet, 3. Sayfa
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