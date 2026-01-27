Emine Erdoğan COP31\'ü Karşılıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı kabul etti.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, sanal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanı Murat Kurum'u ve Sıfır Atık Vakfı Başkanımız, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ı üstlendikleri kıymetli sorumluluklar dolayısıyla gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin, küresel iklim mücadelesine yön veren kararların alınacağı COP31'e ev sahipliği yapacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnanıyorum ki bu tarihi zirve, iklim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz açısından bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin birikimi, vizyonu ve çevre alanındaki öncü yaklaşımıyla birlikte COP31'in, daha adil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sunmasını diliyorum" dedi.