Emine Erdoğan COP31'ü Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emine Erdoğan COP31'ü Karşılıyor

Emine Erdoğan COP31\'ü Karşılıyor
27.01.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Başkanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya gelerek Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, zirvenin iklim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı kabul etti.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, sanal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanı Murat Kurum'u ve Sıfır Atık Vakfı Başkanımız, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ı üstlendikleri kıymetli sorumluluklar dolayısıyla gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin, küresel iklim mücadelesine yön veren kararların alınacağı COP31'e ev sahipliği yapacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnanıyorum ki bu tarihi zirve, iklim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz açısından bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin birikimi, vizyonu ve çevre alanındaki öncü yaklaşımıyla birlikte COP31'in, daha adil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sunmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan COP31'ü Karşılıyor - Son Dakika

Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:33:42. #7.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan COP31'ü Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.