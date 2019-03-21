Emine Erdoğan'dan "Dünya Nevruz Günü" Mesajı
42 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü'nü kutlayarak, "Umuyorum ki bu nevruz, yeryüzüne huzurla birlikte dostluk ve barışı da getirecektir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, 21 Mart
Dünya Nevruz Günü'nü kutlayarak, "Umuyorum ki bu nevruz, yeryüzüne huzurla birlikte dostluk ve barışı da getirecektir." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Twitter
hesabından 21 Mart Dünya Nevruz Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığını işaret eden 21 Mart Dünya Nevruz Günü'nü kutladığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Umuyorum ki bu nevruz, yeryüzüne huzurla birlikte dostluk ve barışı da getirecektir. Bu anlamlı günde himaye ettiğimiz gönül elçilerimizle iş birliği içinde Bereket Ormanları projemiz çerçevesinde bugüne kadar 1,3 milyon fidan dikiminin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl sonu itibarıyla 1,5 milyona ulaşacak fidanlarımızla ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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