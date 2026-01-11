Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

11.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Palet Türk Müziği İlkokulunun, Türk müziğine yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda ayrıca, ziyaretten görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 11:43:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.