Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

23.05.2022 14:36
Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Balıkesir'de düzenlenen festivale ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Etkinlikte çekilen görüntülere paylaşımında yer veren Erdoğan, "Duygu ve düşüncelerimize tercüman olan Türk mutfağı hepimize afiyet, şifa ve bereket olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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