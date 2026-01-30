Emine Erdoğan: Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin hayırlı olmasını diliyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emine Erdoğan: Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin hayırlı olmasını diliyorum

Emine Erdoğan: Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri\'nin hayırlı olmasını diliyorum
30.01.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından İstanbul Bahçelievler'de Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin çalışına dair paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında, "Şefkat ve umutla şekillenen Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ile kurulan gönül birliğinin kalıcı sembollerinden olan bu anlamlı eser, devlet korumasındaki çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği sıcak ve destekleyici bir yaşam alanı sunuyor. Eğitimden sağlığa, sosyal gelişimden psikolojik desteğe kadar her ayrıntının özenle düşünüldüğü bu yuvada; her bir çocuğumuzun kendini değerli hissetmesine, yeteneklerini keşfetmesine ve geleceğe umutla hazırlanmasına imkan tanınıyor. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığa ve yüzlerindeki içten tebessümlere tanıklık etmek, hayata geçen her hizmetin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettirdi. Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin de bu merhamet ve sorumluluk anlayışının somut bir tezahürü olarak evlatlarımıza aydınlık kapılar açılmasına vesile olmasını diliyorum. Bu anlamlı proje için başta değerli kardeşim Şeyha Fatıma bint Mubarak olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin hayırlı olmasını diliyorum - Son Dakika

“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

20:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran’a doğru giden bir filomuz var, anlaşma yapmazlarsa ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran'a doğru giden bir filomuz var, anlaşma yapmazlarsa ne olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:25:53. #7.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan: Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin hayırlı olmasını diliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.