EMİNÖNÜ İSKELESİ'NDEKİ UÇAN TEKMELİ SALDIRIYA SORUŞTURMA - Son Dakika

EMİNÖNÜ İSKELESİ'NDEKİ UÇAN TEKMELİ SALDIRIYA SORUŞTURMA

Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde tartıştığı kadına tekmeli saldırıda bulunan kadın hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Eminönü- Üsküdar Vapur İskelesi'nde tartıştığı kadına tekmeli saldırıda bulunan kadın hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı. Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde önceki akşam saatlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle vapur bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı. Kadınlardan biri, turnike üzerinden atlayarak tartıştığı kadına tekme attı. Saldırıya uğrayan ve Doğu Türkistanlı olduğu belirtilen kadının olayın ardından şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi

3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı

Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı

Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi

Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam

2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi

Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı

Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı

Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile transfer görüşmesi yaptı

Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış

Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var

Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı