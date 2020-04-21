Emir Dağları'ndaki yılkı atları, havadan görüntülendi - Son Dakika
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Emir Dağları'ndaki yılkı atları, havadan görüntülendi

13 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde bulunan, 2 bin 300 rakımlı Emir Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında drone ile havadan görüntülendi.

Emir Dağları'ndaki yılkı atları, havadan görüntülendi, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde bulunan, 2 bin 300 rakımlı Emir Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında drone ile havadan görüntülendi. Yılkı atlarının toplu hareketlendiği anlar, güzel görüntüler oluşturdu.

İsmi Emirdağ ilçesine verilen, 2 bin 300 rakımlı Emir Dağları'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atları, fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi. Toplu gezen yılkı atları, havadan görüntü çekimi sırasında aniden hareketlendi. Yılkı atlarının hareketliliği, güzel görüntüler oluşturdu. Çekimler, Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleştirildi.

'ATLARIN TOPLU GEZMESİ MERAK UYANDIRIYOR'

Emirdağ'da yaşayan Recep Morca, yılkı atlarının kişilere adrenalin duygusu yaşattığını söyleyerek, "Emirdağ yaylalarında hayvancılık, yaylacılık yapılır. İlkbaharda çıkılır, sonbaharda hayvancılık yapanlar, şehirlere tekrar iner. Buraya Dereköy, Balcam ve Çatalca olmak 3 farklı yoldan Emir Dağları'na ulaşabiliriz. Emir Dağları'nda yazları serin, kışları ise soğuk ve karlı geçer. 2 bin 300 rakımlı bu yayla doğa tutkunlarının, fotoğraf tutkunları tarafından ziyaret edilir. Burada en dikkati çeken yılkı atlarımızdır. Yılkı atları için kış dönemlerinde belediye ve orman işletme görevlileri buraya sık sık yem bırakıyor. Doğada bu kadar fazla atın toplu halde olması merak uyandırıyor. Daha yakından görmeyi, fotoğraflamayı ya da videosunu çekmeyi istiyorsun. Onlar kaçtıkça sen yaklaşmak istiyorsun. Adrenalin hissi uyandırıyor. Bu durum Emir Dağları'na gelecekler için ekstra bir heyecan oluşturuyor" dedi.

Hayrunnisa Yörük de Emirdağ yaylalarının huzur verdiğini kaydederek, "Bu yaylara çok sık geliyoruz. Yılkı atları genellikle buraya gelip su içiyor. Tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Şu an insanlar yaylalara da gelmeye başladı. Buraya gelen güzel bir doğa, güzel çiçeklerle karşılaşıyor. Nisan ayından sonra kekikler de burada bulanabilecek. Burada insanlar huzur buluyor. İnsan buraya ne aramak için geliyorsa onu buluyordur" diye konuştu.


Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:59 Kaynak: DHA

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