Emirdağ Belediye Başkanı Koyuncu'dan Yunak Belediye Başkanı Demirhan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emirdağ Belediye Başkanı Koyuncu'dan Yunak Belediye Başkanı Demirhan'a ziyaret - Son Dakika

Emirdağ Belediye Başkanı Koyuncu'dan Yunak Belediye Başkanı Demirhan'a ziyaret

7 saat önce

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, ilçeye nezaket ziyareti gerçekleştiren Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'yu konuk etti.

Emirdağ Belediye Başkanı Koyuncu'dan Yunak Belediye Başkanı Demirhan'a ziyaret, System.String[]

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, ilçeye nezaket ziyareti gerçekleştiren Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'yu konuk etti.

Serkan Koyuncu, Başkan Yardımcısı Yüksel Arıkanlı, AK Parti Emirdağ İlçe Başkan Yardımcısı Ethem Gözel ve meclis üyeleri ile birlikte Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ı makamında ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'un da katıldığı nezaket ziyaretinde, iki komşu ilçenin sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Demirhan ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yunak'ımız her yönüyle çok güzel bir ilçe. Biz de bu güzel ilçeyi Sayın Kaymakamımızla birlikte daha ileriye götürmek ve vatandaşlarımızın huzur ve refahı için başta Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile el ele çalışıyoruz." dedi.

Yunak Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca onaylanan "Kop ile Kodlayalım Geleceği Kurtaralım" projesi ile öğrencilere yönelik olarak okullarda verilen "Robotik ve Kodlama" kurslarında incelemelerde bulunan Koyuncu ve beraberindekiler, benzer bir projeyi Emirdağ'da da hayata geçirmek istediklerini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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