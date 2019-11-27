Son Dakika Haberleri: Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi (1)
Son Dakika Güncel Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi (1) - Son Dakika

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi (1)

6 saat önce

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nden "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Haluk Bilginer New York'tan İstanbul'a geldi.

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi (1), System.String[]
47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nden "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Haluk Bilginer New York'tan İstanbul'a geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Bilginer, "O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. önemliydi. Ödülü kazanmış olmambenim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.


- İstanbul
Haluk Bilginer, New York, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:10 Kaynak: DHA
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