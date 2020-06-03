Emniyet ekiplerinden karantinadaki çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kırşehir'in Mucur ilçesinde emniyet ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan binadaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

İlçe merkezinde kısa bir süre önce karantina kararı verilen 6 katlı apartmanda babasıyla yaşayan 4 yaşındaki Kuzey Poyraz'ın doğum günü olduğunu bilgisine ulaşan Mucur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürpriz doğum günü organizasyonu düzenledi.

Üzerine "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Kuzey" yazdırılan doğum günü pastası, bekçi ve polis ekipleri tarafından apartmanın önüne getirildi.

İki polis otosundan yaptıkları anonslarla Kuzey'in doğum gününü kutlayan ekipler, pastayı da küçük çocuğa ulaştırdı.

Kuzey ile ağabeyi Hüsnü ve babası Necati Poyraz, balkondan el sallayarak bekçi ve polislere teşekkür etti.

Emniyet teşkilatının bu davranışının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten baba Necati Poyraz, "İlçe Emniyet Müdürlüğü teşkilatımıza, polislerimize, bekçilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız." dedi.