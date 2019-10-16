Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Çeşitli temaslar için Mardin'de bulunan Aktaş, Vali Yaman ile makamında görüştü. Yaman, burada, Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Aktaş, ilin genel asayiş durumu ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında merkez ile ilçelerde alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal, TEM Dairesi Başkanı Hasan Yiğit, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Reşat Demirel ve Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da eşlik etti.