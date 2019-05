Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Hakkari'de

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Devletin tüm güvenlik birimleri, kurumları, kuruluşları büyük bir iş birliği örneği göstererek gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörün ve teröristin en küçük izinin emaresinin görülmesi halinde orayı baskılayan, müdahale eden, terörü kaynağında imha etmeyi hedefleyen bir güvenlik anlayışıyla terörle mücadele ediyoruz." dedi.

Uzunkaya, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Resul Holoğlu, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksekova'ya geldi.

Beraberindekilerle yaklaşık 3 bin 500 rakımlı Varkavik Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Uzunkaya, asker ve özel harekat polisleriyle sohbet etti.

İl merkezine geçerek Vali İdris Akbıyık'a ziyarette bulunan Uzunkaya ve beraberindekiler, daha sonra 2 bin rakımlı tepeye konuşlu Kale-1'de özel harekat polisleriyle bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

"Terör bitme noktasına geldi"

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daire başkanlarıyla Yüksekova ilçesine, oradan da il merkezine geçerek valiliği, emniyet birimlerini ve kontrol noktalarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Ülkenin en uç noktaların birinde görev yapan güvenlik güçlerinin bir nebze de olsa yanlarında bulunup onlarla aynı ortamı yaşamak ve her zaman onların yanında olduklarını hissettirmek amacıyla kente geldiklerini belirten Uzunkaya, "Bölgemizde çok şükür asayiş, güvenlik, huzur yönünden her geçen gün önceki günden çok daha iyi düzeye geliyoruz." dedi.

Bölge illerinin büyük oranda terörden temizlendiğini ve terörün bitme noktasına geldiğini vurgulayan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bu konuda devletin tüm güvenlik birimleri, kurumları, kuruluşları büyük bir iş birliği örneği göstererek gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörün ve teröristin en küçük izinin, emaresinin görülmesi halinde orayı baskılayan, müdahale eden, terörü kaynağında imha etmeyi hedefleyen bir güvenlik anlayışıyla terörle mücadele ediyoruz."

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, İçişleri Bakanımızın, diğer bakanlıklarımızın, Jandarma Genel Komutanlığımızın, Kara Kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatımızın çok yoğun, amansız bir mücadelesi var, duruşu var."

Uzunkaya, şu an Hakkari'nin güneydoğusundaki 2 bin rakımlı tepede olduklarını dile getirerek, "Burada arkadaşlarımız 24 saat görev yapıyor. Şehrimizin dört bir yandan emin ellerde olduğunun, güvenli bir ortamda tutulduğunun da en güzel göstergesi." dedi.

Yüksekova'daki 3 bin 500 rakımlı üs bölgesine de çıktıklarını anlatan Uzunkaya, güvenlik güçleriyle zaman geçirdiklerini söyledi.

Uzunkaya, güvenlik güçlerinin görev şartlarını yerinde gördüklerini ve hepsinin moralinin çok yüksek olduğunu kaydederek, "Arkadaşlarımızın hepsinin gözlerinde büyük görev aşkını, heyecanı, vatan sevgisini görmek, ülkemizin en ücra köşesinde de Afrin'de ve diğer bölgelerdeki görevli arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimizde de aynı heyecanı, aynı duyguyu görmüş olmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

"Hakkari, ilk şark görevimi ifa ettiğim şehir"

Hakkari ile ilgili ayrı bir hikayesinin olduğunu belirten Uzunkaya, şunları kaydetti:

"1982-85 yıllarında 3 yıl burada görev yapmıştım. İlk şark görevimi ifa ettiğim şehir. 37 sene önce geldiğim bu bölgede insanların son derece duyarlı, vatanına, milletine sadakat noktasında her geçen gün artan duyarlılığını görmüş olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu vatanın evlatları vatana, millete ve ülkenin değerlerine sahip çıktığı müddetçe hiçbir şekilde bu ülkenin parçalanması, bölünmesi mümkün olmayacaktır.

Bunun da en bariz göstergesi şu anda bu zirvedeki tablodur."

Daha sonra Özel Harekat Şubesine geçen Uzunkaya ve beraberindekiler, iftar programında polislerle bir araya geldi.

Uzunkaya'ya ziyaretlerinde Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

