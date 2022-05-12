Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemeri kullanımının önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'na getirilen emniyet kemeri simülasyon eğitim aracına binenler, emniyet kemerinin önemini test etme imkanı buldu.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, 10 kilometre hızla giderken gerçekleşen kazada emniyet kemerli ve emniyet kemersiz yolculuğun hangi sonuçlara yol açtığı gösterildi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, simülasyon aracına binerek kaza anında yaşanabilecekleri test eden öğrencilerle sohbet etti.

Güldoğan, Türkiye genelinde kara yolu trafik güvenliği kapsamında farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Özellikle bu yıl "Yayalar için 5 adımda trafik güvenliği" temalı etkinlikleri ön plana çıkarmak istediklerini belirten Güldoğan, trafik kazalarında yayaların sorumluluğunun da önem teşkil ettiğini dile getirdi.

Güldoğan, emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 60'a kadar azalttığını vurgulayarak, bu nedenle emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla eğitimlere devam edeceklerini kaydetti.

Simülasyon aracına binen Şüheda Köse ise takla atan bir araçta neler yaşanabileceğini deneyimlendiğini aktararak, "10 kilometre hızla bu şekilde oluyorsa daha yüksek hızlarda nasıl olduğunu tahmin edemiyorum. Onun için emniyet kemeri kullanmayı tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat da katıldı.