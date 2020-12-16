Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: "KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz" - Son Dakika

Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: "KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz"

16.12.2020 17:18
Emniyet Müdür Yardımcısı Özer:

MERSİN (İHA) – Toros Üniversitesinin yayın organı Toros Üni TV'de canlı yayına katılan Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şube müdürleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve KADES uygulamasını anlattı.

MERSİN (İHA) – Toros Üniversitesinin yayın organı Toros Üni TV'de canlı yayına katılan Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şube müdürleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve KADES uygulamasını anlattı. Özer, "Telefonunuzla kimseyle konuşmadan, kimseye derdinizi anlatmadan ya da adres bilgisini bile sunmadan tek tuşla yardım alabiliyorsunuz" dedi.

Toros Üni TV'de yayınlanan "Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem" programının bu haftaki canlı yayın konukları Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek ve Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Betül Yılmaz oldu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özer, program öncesi Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz'ü ziyaret etti. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Sertaç Özveren, Genel Sekreter Serhat Reşit Aşkın, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Betül Yılmaz ve Program Moderatörü Prof. Dr. Ahmet Özer katıldı.

"Aile içi ve kadına şiddet, üzerine gitmemize rağmen gündemimizde hala ilk sıralarda"

Daha sonra programa katılan Emniyet Müdür Yardımcısı Özer, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün çalışmalarını anlattı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, vatandaşları telafisi olmayan hususlarla ilgili önceden uyarıp tedbir almalarını sağlamak amacıyla var olduğunu dile getiren Özer, "Gündemimizde ilk sıralarda olan ve değişmeyen, son zamanlarda değişen yasalarla üzerine gitmemize rağmen hala gündemini koruyan aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet hususu önem arz ediyor. Bizim toplum destekli polislikte, henüz olay meydana gelmemişken bununla ilgili alınabilecek tedbirleri ve bunların süreçlerini nasıl olabileceği hakkında bilgi aktarımı yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz"

Emniyet Genel Müdürlüğünün bir uygulaması olan KADES programının önemine değinen Özer, programın işleyişini de şöyle anlattı:

"Siz çarşıda yürürken sözlü ya da fiziki bir saldırıya maruz kaldığınızda, herhangi bir risk gördüğünüzde telefonun tuşuna bastığınız an tehlikede olduğunuz polis haber merkezimize aynı anda iletiliyor. Haber merkezimiz sizin noktalama yerinizi görüyor. İlgili ekip yardım çağrısının yapıldığı yere gidiyor. Telefonunuzla kimseyle konuşmadan, kimseye derdinizi anlatmadan ya da adres bilgisini bile sunmadan tek tuşla yardım alabiliyorsunuz."

"KADES programını tüm kadınlarımızın telefonlarına yüklemesini istiyoruz"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Petek de kadına şiddetin uluslararası bir problem olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletlerin 1999 yılında 25 Kasım'ı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" ilan ettiğini anımsatan Petek, "25 Kasım'da halkımızın özellikle kadınlarımızın yoğun olduğu birçok noktada stantlarımız kuruldu. Bu stantlarda Emniyet Genel Müdürlüğümüzün geliştirdiği bir uygulama olan KADES programımız tanıtıldı. Kadınlarımıza KADES programı uygulamasının nasıl indirileceği öğretildi. Kadına şiddetin önüne geçebilmek için ve kadına yardım edebilmek için geliştirilmiştir. KADES, eşinden veya başkasından şiddet gören, şiddet görme ihtimali bulunan kadınlarımızın hızlı bir şekilde yardım ve müdahale için kurulan acil destek sistemidir. Biz bu uygulamayı kadınlarımızın özellikle yoğun olarak çalıştığı iş yerlerinde, parklarda, alışveriş merkezlerinde ve gerekirse kapı kapı dolaşarak tanıtmaya çalışıyoruz. KADES programını tüm kadınlarımızın telefonlarına yüklemesini istiyoruz. Kadınlar haklarını bilsinler" diye konuştu.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Yılmaz ise "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü, 6284 sayılı kanun kapsamında şiddete uğrayan, uğrama ihtimali bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri, tek taraflı ısrarlı mağdur kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesiyle şiddet uygulayan ve uygulama ihtimali bulunan kişiler hakkında şiddetin önlenmesi amacıyla tedbirler alınması ve uygulanmasına yönelik tüm işleri ve işlemleri yapma amacı ile kuruldu. Genel mağdurumuzla birebir ilgileniyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz
Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz
Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: 'KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz' - Son Dakika


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