Emniyet Müdürü Demir, Muhtarlarla Buluştu

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Emniyet Müdürü Demir, Polis Evi'nde düzenlenen Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiklerini, son zamanlarda devletin her kademesinde itibar gören mesleklerden biri olduğunu belirtti.



Muhtarlığın kurumsal bir hale geldiğini ifade eden Demir, şunları söyledi:



"Bundan sonra da her gün kalitesi artıyor. Muhtar kelime anlamıyla seçilmiş bireyi ifade eder. Yani demokrasinin temel taşı olan, millet iradesinin tecelli ettiği, lokal olarak halkın iradesinin temsilcisi olan şahıstır muhtar. Sizler Denizli'de merkezdeki iki ilçenin temsilcilerisiniz. Muhtarlık aynı zamanda halkın kurumsal, demokratik toplumlardaki örgütlü toplumun en merkezi, en nüve, en çekirdekteki kurumsal yapının adıdır.



Toplumun sorunlarını çözmek için halkın iradesinin birleştiği, temsil edildiği noktadır. Belki bir garibanın sığınağıdır. Kamunun halkla kontakt kurduğu, network'ünü oluşturduğu noktadır. Bu bakımdan sık sık muhtarlarla bir araya gelmeye, onlarla hasbihal etmeye çalışıyoruz."



İl merkezindeki nüfusun yüzde 94'ünün polis sorumluluk alanında olduğunu vurgulayan Demir, "Ülke genelinde asayiş olaylarını aydınlatma oranı yüzde 81,1 iken, ilimizde bu oran yüzde 88,9'dur. 2018 yılı içerisinde 112 acil çağrı merkezine toplam 642 bin 259 ihbar gelmiştir. Gelen ihbar sayılarında 2017'ye göre yüzde 12,68 oranında artış meydana geldiği görülmektedir. 2017'de ekiplerimizin olaylara müdahale süresi 10/15 dakika arasında iken 2018 yılında ekiplerimizin olaylara müdahale süresi 5-7 dakikaya düşmüştür. Çevrenizde gördüğünüz en ufak bir anormal durumu 112'ye bildirin, ekip gelmiyorsa yine arayın, 'aradım gelmedi' demeyin." ifadelerini kullandı.



Asayiş Şube Müdürü Alpaslan Altuğ'un 2018 yılı verileri ile ilgili sunum yaptığı toplantıya, Denizli Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özçelik ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner de katıldı.



Demir, toplantıya katılan kadın muhtarlara gül hediye etti.

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