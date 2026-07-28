Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika
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Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Emniyet\'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı disiplin kurullarının işleyişini belirleyen 1980 tarihli yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırdı. 46 yıllık düzenleme tarihe karışırken, yürütme yetkisi doğrudan İçişleri Bakanı'na geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 YÖNETMEMLİK HÜKÜMLERİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Alınan bu kararla birlikte, 5 Nisan 1980 yılından bu yana uygulanan ve emniyet mensuplarının disiplin süreçlerine yön veren 46 yıllık mevcut düzenleme tarihe karışmış oldu. Yönetmelik hükümleri doğrudan İçişleri Bakanı tarafından yürütülecek.

İPTAL EDİLEN YÖNETMELİK NELERİ İÇERİYORDU?

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, Emniyet Teşkilatı içindeki disiplin mekanizmasının işleyişine dair temel çerçeveyi ve hukuki sınırları oluşturuyordu. Düzenlemenin kapsadığı başlıca konular şunlardı:

  • Disiplin kurullarının oluşumu, hangi çoğunlukla toplanacağı ve karar alma süreçleri.
  • Üyelerin hangi durumlarda görüşmelere katılamayacağına dair kurallar.
  • Raportörlük sistemi ve disiplin soruşturmalarının yürütülme usulleri.
  • Soruşturmalarda savunma alınmasının zorunluluğu, kararların tebliği ve uygulanması.
  • Disiplin kovuşturmasının adli ceza yargılamasından tamamen bağımsız şekilde yürütülebilmesi.
  • İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun görev ve yetki sınırları.

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Son Dakika Gündem Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika

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