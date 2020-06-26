Emniyetten Diyarbakır ve İzmir'de 2 büyük operasyon - Son Dakika

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi eski Başkanı Naşide Toprak ve HDP Kocaköy İlçe Eş Başkanı Mehmet Cahit Ay'ın da bulunduğu 44 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, aralarında Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi eski Başkanı Naşide Toprak ve HDP Kocaköy İlçe Eş Başkanı Mehmet Cahit Ay'ın da bulunduğu toplam 44 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İZMİR'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Öte yandan İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince

kentte liderliğini Yusuf Leke'nin yaptığı suç örgütüne yönelik de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Yusuf Leke'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka suçtan cezaevinde bulunan 1 şüpheli de bu soruşturma kapsamında tutuklandı.