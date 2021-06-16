Üye Girişi
Emniyetten Esenyurt'taki site güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika

Emniyetten Esenyurt'taki site güvenlik görevlilerine eğitim

16.06.2021 11:55
Emniyetten Esenyurt'taki site güvenlik görevlilerine eğitim, System.String[]

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi kapsamında, Esenyurt'taki yaklaşık 80 sitede çalışan 680 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi kapsamında, Esenyurt'taki yaklaşık 80 sitede çalışan 680 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Adnan Yeşilay, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eğitimin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi'ni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla 5 Kasım 2018 yılında hayata geçirildiğini aktardı.

Bu projedeki amaçlarının, özel güvenlik görevlilerini genel kollukta çalışan görevlilerle entegre ederek koordinasyonu sağlamak ve etkin bir şekilde güvenlik hizmeti sunmak olduğunu aktaran Yeşilay, şunları söyledi:

"Genel asayişten sorumlu olan genel kolluk bizler, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerimizi bu alana etkin bir şekilde katarsak daha başarılı olacağını ve güvenli bir kamu düzeninin sağlanacağını düşünmekteyiz. Bu itibarla ülke genelinde KAAN projemizi nasıl uygularız diye düşünürken İstanbul'u pilot il olarak seçmeyi düşündük. Sebebi de ülkemizde 340 bin civarında özel güvenlik çalışanımız var. Bunların 90 bin civarı İstanbul'da çalışmakta. İstanbul'daki özel güvenlik çalışanlarını KAAN kapsamında eğitmemiz ihtiyacı oldu. Kendi alanlarında hizmet içi eğitim alan polis başmüfettişlerimiz, bakanlığımız tarafından görevlendirilerek özel güvenlik alanında çalışan arkadaşlarımıza bu eğitimleri verdi. Bu kapsamda ekiplerde ve polis merkezlerinde çalışan arkadaşlarımıza da aynı şekilde KAAN eğitimi verdik. Bu eğitimler verildikten sonra 1 Nisan 2019'da pilot il seçtiğimiz İstanbul'da KAAN projesini başlattık."

Projeyi başlatırken ön plana çıkardıkları alanlara ilişkin bilgi veren Yeşilay, "Her alanda çalışan özel güvenlik çalışanını projeye katmadık. Özellikle kamu hastanelerinde, eğitim kurumlarında, toplu taşıma alanlarında, park ve bahçelerde, alışveriş merkezlerinde ve havalimanlarında çalışan arkadaşlarımızı projeye dahil ettik. Proje ülke genelinde yayılmaya başladı. Çok başarılı olan projemizi 2020'nin ocak ayında 5 ilimizde, ardından ülke genelinde başlatmış olduk. O günden bugüne projemiz devam etmektedir." diye konuştu.

Yeşilay, KAAN projesi başladığı günden bugüne 32 bin civarında ihbar aldıklarını aktararak, bu bildirimlerin 12 binine adli ve idari işlem yapıldığını söyledi.

Esenyurt'un proje kapsamında seçilmesinin nedenlerine değinen Yeşilay, şöyle devam etti:

"Esenyurt, İstanbul'umuzda çok önemli bir ilçemiz. Esenyurt'ta özellikle yabancı nüfus ağırlıkta ve çok büyük siteler var. İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir asayiş toplantısında, Esenyurt'ta bazı sitelerdeki güvenlik görevlilerinin, amaç dışı çalıştırıldığı yani burada birtakım danışman ve bekçi kisvesi adı altında çalıştırıldığı, özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız da bu durumdan rahatsız olmalarına rağmen işlerini kaybetmek düşüncesiyle bunları bize bildiremedikleri şeklinde bir bilgi geldi. Bunun üzerine bizim Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız harekete geçti. Esenyurt'ta ocak-şubat aylarında genel kollukta çalışan arkadaşlarımızla, Özel Güvenlik Şubesi ile birlikte polis başmüfettişlerinin liderliğinde bir takım denetmeler yaptık. Bu operasyonlar sonucunda ciddi anlamda adli ve idari işlemler gerçekleştirildi. Esenyurt'ta sitelerde çalışan arkadaşlarımızda ve site yöneticilerinde gördüğümüz bu eksiklikler doğrultusunda onları eğitime tabi tutalım istedik. Esenyurt'ta yaklaşık 80 civarındaki sitede çalışan 680 özel güvenlik görevlisini eğitime aldık. Şu anda yönetici ve amirlerini de eğitime aldık ki kanuni hak ve yükümlülüklerini çok iyi bilsinler. Biz bu denetimlere devam edeceğiz, bir daha aksaklık görmek istemiyoruz."

İstanbul'da sitede görevli 12 bin, ülke genelinde 23 bin adet özel güvenlik görevlisinin bulunduğunu belirten Yeşilay, "KAAN projemizin ikinci aşamasını 2021 yılı içinde başlatacağız, İstanbul'umuzda Esenyurt'tan sonra 38 ilçemizde de bu eğitimleri devam ettireceğiz. Amacımız sitelerde, canımızı, malımızı, namusumuzu emanet ettiğimiz özel güvenliklerin, genel kollukla işbirliği ve entegrasyonunu sağlayarak etkin bir görev yapmalarını sağlamak. Kamu güvenliğinin tam olarak sağlanmasını hedefliyoruz. Ülke genelinde 345 bin özel güvenliğimiz var. 270 binini daha eğiterek KAAN projesine dahil edeceğiz." diye konuştu.

KAAN EGM mobil uygulaması

Yeşilay, KAAN bildirimlerinin daha önce WhatsApp üzerinden yapıldığını, sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Haberleşme Daire Başkanlığı arasındaki koordineyle bunu daha bilimsel daha teknolojik bir yapıya kavuşturmak amacıyla KAAN EGM mobil uygulama sisteminin geliştirildiğini belirtti.

Bu projenin Emniyet Genel Müdürlüğü adına övünülecek bir yazılım olduğunu vurgulayan Yeşilay, sözlerini, "Bu uygulama üzerinde özel güvenlik arkadaşlarımız TC numarasını girmek suretiyle hemen ihbar butonu çıkmakta, oraya resim atabilmekte, ihbarda bulunup metin kısmını yazabilmekte. Bu bilgi anında Özel Güvenlik Şubemize düşüyor. Özel güvenlik görevlimiz bunu onaylıyor, Haber Merkezi kanalı ile ilgili ekibe düşüyor. Bunlar saniyeler içinde oluyor. İhbar hattına bu bilgi attıktan sonra bir kaç dakika içinde genel kolluk ekiplerimiz olay yerine intikal ediyor." diye tamamladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Esenyurt, İstanbul, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyetten Esenyurt'taki site güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi         
12:27
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:09:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyetten Esenyurt'taki site güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement