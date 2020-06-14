Emre Belözoğlu'ndan flaş Başakşehir, Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



HAKEM GÖRÜNTÜ İTİBARİYLE HAKLIYDI



Ozan Tufan'ın Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Belözoğlu, "Ben, Ozan'ın ayağını rakibin önüne atmak isterken faul yaptığını düşünmüştüm ama görüntüye baktığımızda bir darbesi var. Futbolcu gözüyle bakarsanız onun direkt basmak istemediğini anlarsınız ama görüntüde bir kırmızı kart görüntüsü vardı. Haksız bir tepki verdiğimi düşünüyorum. Hakem görüntü itibarıyla haklıydı. Ozan, o tarz bir oyuncu da değil zaten." dedi.



BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM



Şampiyonluk yarışı hakkında yorum yapan Fenerbahçe'nin kaptanı, " Okan Buruk, benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Yıllarca aynı evde yaşadık. Onu, başarılarını görüp mutlu olmamak elde değil. Onun mutluluğu, beni mutlu ediyor. Bizim şampiyonluk şansımız az olduğu için, Okan ve Başakşehir şampiyon olsun isterim." ifadelerini kullandı.



CANER VE GÖKHAN'I SEVERİM



Emre Belözoğlu son olarak "Caner ve Gökhan ile ilgili yorum yapmak istemiyorum, Beşiktaş'ın futbolcuları, onları çok severim" dedi.



