Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz - Son Dakika

Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz

05.11.2020 19:44
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz, System.String[]

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili, "Bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları devam ederken Sportif Direktör Emre Belözoğlu, antrenmanı takip eden gazetecilerle bir araya geldi.

Yeni bir takım olduklarını ve taraftarın sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Belözoğlu, "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanımızda, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Camiamızda ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz" dedi.

"EROL HOCA'NIN BAŞARISINA ODAKLANDIK"

Daha önceki demeçlerinde Erol Bulut'u Samandıra'nın lideri olarak tanımlayan sportif direktör, genç teknik adama desteğin önemini belirterek, "Bizim en büyük görevimiz Erol Hoca'ya yardım etmek. Tamamen Erol Hoca'nın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz
Ömer Faruk Beyaz

"İYİ BİR ŞEKİLDE NETİCELENDİRECEĞİZ"

Emre Belözoğlu, takımın genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili de konuştu ve "Ömer Faruk Beyaz, bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum" dedi.

Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz

İttifak Holding, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz - Son Dakika Spor


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