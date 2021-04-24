Türkiye yalnız değil! Biden'ın skandal kararına bizim gibi tepki gösteren bir ülke var

- Emre Kocadağ: "Arifeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ:

" Çifte bayramı Beşiktaş kutlayacak inşallah"

"Cüneyt Çakır rakibi oyunda tutmaya çalıştı"

İSTANBUL - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, şampiyonluk yolunda stresli olmadıklarını belirterek, "Biz önde koşuyoruz ve geriye bakmıyoruz. Stres olanlar geriden gelenler. Bir şekilde, ittire kaktıra arifeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz. Çifte bayramı Beşiktaş kutlayacak" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3-1'lik Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hafta başından beri yapılan algılara kulaklarını tıkadıklarını belirten Kocadağ, "Bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Hafta başından beri eksiklerimiz ve yapılan algılar vardı. Sosyal medya ve başında ciddi algılar yapıldı. Biz kulaklarımızı kapadık, maça konsantre olduk. Bugün 6 eksiğimiz vardı. Her şeye rağmen sahada mücadele eden Beşiktaş forması vardı. 11 tane aslan futbolcumuz mücadele etti ve maçı kazandı. Cüneyt hoca ok önemli bir hakem. Bizi dünyada temsil eden bir hakem. Ona saygımız var ama bu akşamki performansı ona yakışmadı. Bu akşamki performansı geçmişi hatırlattı verilmeyen penaltı vardı. Pedro Henrique nasıl sahada kaldı hayretler içinde izledik. Cüneyt hoca kalitesine yakışmayan bir maç yönetti. Rakibi maçta tutmaya çalıştı. Burada eksiklere rağmen mücadele eden oyuncular, teknik ekibe ve Beşiktaş camiasına daha saygılı yönetim istiyoruz. Aynısı Ankaragücü ve Kasımpaşa maçında da oldu. Rakip teknik direktörler, hakemden önce oyuncu değiştirerek oyuncunun atılmasını engelledi. Bunlar manidar" dedi.

"Sene başından konuşan yöneticiler şimdi sessiz"

Kocadağ, Fenerbahçe yöneticilerinin son dönemde açıklama yapmamalarının manidar olduğunu belirterek, "Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera baçına geçenler son haftalardır sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Her hafta çıkıp Ipad'lerle sunumlar yapıp, algı oluşturanlar; ne MHK bıraktılar, ne hakem ne federasyon ne yayıncı kuruluş bıraktılar. Hepsine FETÖ'sünden tutun, sokağa çıkacağız gibi ithamlarda bulunanlar, son 3-4 maçtır, özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler. O memnuniyetsizlik gitti yerine memnuniyet geldi. Burada gerçekten ilginç bir durum. Bizim kaçırdık, Türk futboluna bir şey mi değişti merak ediyoruz. Bu sessizliği biz, bizim bilmediğimiz bir şeyler oluştu diye algılıyoruz. Sunumlar yapanlar, futbolda FETÖ yapılanması devam ediyor diyenler, VAR çizgisini çeken hakemi araştıranlar şimdi sessiz" şeklinde konuştu.

"Cüneyt hoca gününde değildi"

Kocadağ, Cüneyt Çakır'ın önümüzdeki hafta maça verilmesi durumunda ne gibi aksiyon alacakları sorusuna ise, "Cüneyt hoca değerli bir hakem. Türkiye'nin en değerli hakemi. Bugün başkanımızın bir ifadesi var, 'İyi yöneten hakem iyi yönetiyordur, kötü yöneten kötü yönetiyordu. Bugün gününde değildi Cüneyt hoca" yanıtını verdi.

"Atiba'da ciddi durum yok"

Sakatlarının durumu hakkında da konuşan Kocadağ, "Atiba'nın çok ciddi bir şeyi yok. Larin de bizle olacak. Sağlık ve teknik ekibinin karar vereceği şeyler bu. Salı günü zaten uçağa bineceğiz. Orada olurlarsa kadroda olurlar" dedi.

"Çifte bayramı Beşiktaş kutlayacak inşallah"

Şampiyonluk yarışını değerlendiren ve rakiplerin daha stresli olduğunu söyleyen Kocadağ, "Beşiktaş camiasının, gerçek Beşiktaş taraftarının takımının yanında olduğunu biliyoruz. Öz güveni düşenler var, strese gireceğimizi düşünenler var. Bu algılara kapılmasınlar. O insanlara prim vermesinler. Bizim stresle işimiz yok. Biz önde koşuyoruz ve geriye bakmıyoruz. Stres olanlar geriden gelenler. Onların kaybedeceği bir puan bile onları yarış dışı bırakacak. Biz kalan 5 maçta 15 puan alacağımıza inanıyoruz. Bir şekilde, ittire kaktıra arifeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz. Çifte bayramı Beşiktaş kutlayacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Kocadağ son olarak fikstür konusunda ise şunları söyledi:

"İlk etapta bizim maçlarımızda bir kaydırma oldu. Kupa maçı ile ilgili bir planlama vardı. Girişimlerimizle lig sonunun bittiği haftaya aldık. Yayıncı kuruluşun da desteği oldu teşekkür ederiz. Fikstürü ile federasyona bir başvurumuz oldu. Çünkü orada haksız bir durum oluyordu. Sonra başvuru sonunda kaydırdılar. Artık lig kızıştı. Son 5 hafta üç takım yarış içinde. Ona göre bir değerlendirme yapacaklardır."