Son Dakika Haberleri: Emre Taşdemir Resmen Galatasaray'da

Emre Taşdemir Resmen Galatasaray'da

5 dakika önce

Galatasaray dün görüşmelere başladığını duyurduğu genç savunmacı Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Emre Taşdemir Resmen Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray dün görüşmelere başladığını duyurduğu genç savunmacı Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray, bonservisi elinde bulunan Emre Taşdemir ile sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Emre ile sarı-kırmızılı kulüp, 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray 23 yaşındaki savunmacı için KAP'a şu bildirimi yaptı:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır."

DUYURUDA FATİH TERİM GÖRSELİ Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından "Hoş geldin Emre Taşdemir" başlığıyla bir fotoğraf yayınlarken, bu fotoğrafa Emre'nin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Milli Takım'dan fotoğrafının da kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Milli Takımda U15, U16, U17, U19, U20 ve U21 forma giyen Emre, ilk kez Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a davet edilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Spor
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