Emre Tyler Mays cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Emre Tyler Mays cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı

30.10.2020 13:49

nlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays'ın (17) öldürülmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

nlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays'ın (17) öldürülmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Akın Kutlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 7 Ocak tarihinde abisi tarafından darp edildiği iddiasıyla getirilen ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays'ı husumetli olduğu kişilerden birine benzeterek bıçaklayan Akın Kutlu'nun davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu SEGBİS ile katılırken, Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays, babası Randolp Mays ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından beyanda bulunan müşteki avukatı sanığın 10 bıçak darbesiyle canavarca hisle öldürme suçunu işlediğini söyleyerek "Sanık Akın'ın duraksama olmaksızın sedyede bile izlerinin yer alacak şekilde bıçak saplaması canavarca hissin göstergesidir" dedi.

Sanık Akın Kutlu ise olayın en önemli tanıklarından birinin maktulün abisi Sinan Mays olduğunu söyleyerek "Dinlenmesi gereken Sinan Mays dinlenmedi. Burada karşı tarafın delilleri karartma eylemi bulunmaktadır. Bu olayı yanlışlıkla işledim. Rüyalarıma bile giriyor. Çok pişmanım. Öldürmek istediğim kişiyi öldürseydim de pişman olurdum. Olayda tek suçlu ben değilim. Abisi de suçludur. Kardeşini ambulansla hastaneye götürülecek şekilde darp etmiştir. Ağabeyi Sinan hiçbir şekilde huzurunuzda ifade vermedi. Mütalaaya karşı savunma için ek süre talep ediyorum" dedi.

Sanık savunmasına devam ederken müşteki avukatı duruşma salonunda ayağa kalkarak "Sanık sabrımızı zorluyor" dedi. Bunun üzerine sanık avukatı ise müvekkilinin savunmasının bölündüğünü söyledi.

Söz verilen sanık avukatı mahkeme tarafından eşit davranılmasını istediklerini söyleyerek "Müvekkilim belirtti maktulün ölmeden önce hastaneye kaldırılacak kadar yaralandığı bir olay var. Müvekkilin kullandığı bıçağın boyutu küçüktür. Maktulün kanında uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu kan akışını hızlandıran bir maddedir" şeklinde konuştu. Mütalaaya karşı söyleyecekleri sorulan sanık avukatı süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan maktulün ağabeyi Sinan Mays'ın tanık olarak dinlenmesi talebi ise reddedildi.

Öte yandan duruşma salonundan ayrılırken konuşan müşteki Figen Mays, sanık Akın Kutlu'nun babasının 2 cinayet işlediğini iddia ederek "Bizim adaletten talebimiz 2 tane cinayet işleyen bir babanın cinayet işleyen bir oğlunun serbest bırakılmaması. Bunlar suç makinesi bir aile" dedi.

(Melike İnal/İHA)

Emre Tyler Mays cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı
Emre Tyler Mays cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı
Emre Tyler Mays cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı
Emre Tyler Mays cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emre Tyler Mays cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var Burak Yılmaz'dan takım arkadaşı Jonathan David'e destek: Gol atamamak her forvetin başına gelebilir Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı
İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç         
15:18
Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İzmir depremiyle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İzmir depremiyle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi         
15:04
Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim         
14:42
Pakistan Donanması'na ait gemi Türkiye'de uluslararası deniz tatbikatına katıldı Pakistan Donanması'na ait gemi Türkiye'de uluslararası deniz tatbikatına katıldı         
14:34
Koronavirüse yakalanan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen 1 haftadır yoğun bakımda Koronavirüse yakalanan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen 1 haftadır yoğun bakımda         
14:03
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
13:31
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü! Silah ve sporlar havada uçuştu Alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü! Silah ve sporlar havada uçuştu         
10:57
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak         
10:41
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Amerikalı kadın köpeğiyle sokak ortasında dehşet saçtı, mahalleliler ayağa kalktı Amerikalı kadın köpeğiyle sokak ortasında dehşet saçtı, mahalleliler ayağa kalktı         
09:30
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 15:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Tyler Mays cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei