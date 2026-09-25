Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de Yeni Görevine Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de Yeni Görevine Hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti\'de Yeni Görevine Hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü işletmeci Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkan Yardımcısı olarak atandı. Yalçınkaya'nın sektörel birikimi ve dinamik yapısı yeni göreviyle dikkat çekiyor.

İşletmeci kimliği ve sektörel birikimiyle tanınan Emre Yalçınkaya, iş dünyasındaki başarılı tecrübelerini şimdi de siyaset alanına taşıyor. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu olan, başarılı girişimleri ve işletmecilik kariyeriyle adından söz ettiren Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de önemli bir göreve getirildi. 

Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de Yeni Görevine Hazırlanıyor

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu tarafından tebliğ edilen atamayla Yalçınkaya, Anahtar Parti Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine atandı. İşletmecilik alanındaki vizyonunu, dinamik yapısını ve sektörel birikimini yeni dönemde parti çalışmalarına aktaracak olan Yalçınkaya, Anahtar Parti Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver’in yardımcısı olarak görev yapacak. Genç ve dinamik profili, iş dünyasındaki pratik çözümleri ve yönetim becerileriyle tanınan Emre Yalçınkaya'nın bu yeni ve stratejik görevi, hem siyaset kulislerinde hem de iş dünyasında heyecanla karşılandı.

SiyasetTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Herkes bu görüntüyü konuşuyor Meslek aşkı deprem dinlemedi Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Meslek aşkı deprem dinlemedi
Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı Dehşet anları kamerada Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada
Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı Fiyatı servet değerinde Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
Yıllarca birbirlerine ’kardeşim’ dediler DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı Yıllarca birbirlerine 'kardeşim' dediler! DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:17
Burak Yılmaz Süper Lig’e geri döndü İşte yeni takımı
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:08
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
07:30
Türkiye’nin PİRANA’sı dişlerini gösterdi Hedefi böyle imha etti
Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti
07:20
Dünya protesto ederken Milei’den Netanyahu’ya övgü dolu sözler
Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler
07:09
Boş salon ayarlarını bozdu Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti
Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti
06:56
Resmi Gazete’de yayımlandı Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:44:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de Yeni Görevine Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei