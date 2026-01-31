EMŞAV\'dan 265. anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 265'incisi yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ocak ayında şehit olan Ali Kesimoğlu, Ali Yıldırım ve tüm şehitler için dualar edildi. Ayrıca vefat eden Samsun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak uzun yıllar görev yapan Polis Başmüfettişi Musa Bozkurt'un ve programa katılanların ruhlarına da mevlit bağışlandı. Program, şehit Burak Zor'un ailesi tarafından yapılan ikramların ardından sona erdi.

Mevlide EMSAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim'in yanı sıra emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, şehit aileleri, gaziler ve din görevlileri de katıldı. - SAMSUN