EMTİA PİYASALARI-Altın 1,850 doları aştı, petrol 44 dolarda

Ünlü&Co/DAHA'nın "1820 doları kıran ons altın ivme kazanıyor" başlıklı analizinde şu konuların altı çizildi:

Kazançlarını arttırmayı sürdüren altın, haftanın ikinci işlem gününde yüzde 1.0'den çok yükselerek 1,850 doların üzerine yükseldi. Dolar endeksinde görülen değer kaybı da altındaki yükseliş destekledi.

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