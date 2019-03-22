Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Küresel Ekonomik Büyüme Endişeleriyle Altın Yükseldi

Emtia Piyasaları – Küresel Ekonomik Büyüme Endişeleriyle Altın Yükseldi

1 saat önce

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarının etkisiyle, petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken, Euro Bölgesi'nden gelen zayıf verilerin etkisiyle altın yükseldi.

Emtia Piyasaları – Küresel Ekonomik Büyüme Endişeleriyle Altın Yükseldi, System.String[]
– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarının etkisiyle, petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken, Euro Bölgesi'nden gelen zayıf verilerin etkisiyle altın yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 66.88 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.53 düşüşle 59.06 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Euro Bölgesi'nden gelen zayıf verilerin küresel ekonomik büyüme endişelerinin etkisiyle altın fiyatı yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.08 düşüşle 15.42 dolardan,

altın, yüzde 0.39 artışla 1,312.5 dolardan,

bakır, yüzde 1.57 düşüşle 2.860 dolardan,

platin, yüzde 1.36 düşüşle 849.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 2.05 düşüşle 1,526 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 237 liraya, çeyrek altın 387 liraya, Cumhuriyet altını da 1,583 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:51 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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