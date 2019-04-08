Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesine Ulaştı

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesine Ulaştı

8 dakika önce

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim ksıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle beş ayın zirvesine yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesine Ulaştı, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim ksıntıları ve ABD'nin  İran ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle beş ayın zirvesine yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.44 artışla 70.65 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.48 artışla 63.38 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı toplantıyı beklerken haftanın zirvesinde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.16 artışla 15.11 dolardan,

altın, yüzde 0.37 artışla 1,300.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.62 artışla 2.9125 dolardan,

platin, yüzde 0.84 artışla 913 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.12 artışla 1,346 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 235 liraya, çeyrek altın 380 liraya, Cumhuriyet altını da 1,560 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:30 Kaynak: DHA

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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