"Emzirme, anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendiriyor" - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, emzirmenin, anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi, rahmin toparlanıp eski haline dönmesine yardımcı olduğunu ve doğum sonrası kanamaları azalttığını ifade etti.

Kaşıkcı, emzirme konusunda farkındalık yaratabilmek ve emzirmeyi teşvik etmek amacıyla kutlanılan 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, anne sütünün zengin ve sağlıklı içeriğiyle bebeğin ileriki yıllarda da sağlığını olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Anne sütünün, bebeğin tüm ihtiyaçlarını barındıran eşi benzeri olmayan bir kaynak olduğunu, bebeğin özellikle ilk altı ay boyunca ihtiyacı olan tüm protein, yağ, karbonhidrat, su ve minerallerini anne sütünden tek başına karşılayabildiğini belirten Kaşıkcı, "Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncini arttırır. Aynı zamanda bebeğin beden ve zeka gelişimini hızlandırır. Anne sütü alan bebekler diğer besinlerle beslenen bebeklerden daha zeki olurlar." ifadelerini kullandı.

Emzirmenin anne için de birçok faydası olduğuna dikkati çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Emzirme, anne ile bebeğin arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi bir de rahmin toparlanıp eski haline dönmesine yardımcı olur ve doğum sonrası kanamaları azaltır. Anneyi meme kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim kanserinden korur. Doğumdan sonra kilo vermesini çabuklaştırır. Anne sütü tüm bunların yanı sıra bebeğini emziren anneyi psikolojik olarak da rahatlatır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkcı, anne sütünün teşviki çalışmalarının Sağlık Bakanlığının önem verdiği konuların başında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tüm doğan bebeklerin doğumdan sonra hemen emzirilmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6'ncı aydan sonra ek besinlere başlanmasının yanı sıra emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi ülke politikamızdır. 2008 yılından beri 'Altın Bebek Dostu İl' unvanına sahip olan ilimizde, 866 Aile Hekimliği birimi, 29 hastane, 7 yeni doğan yoğun bakım, 8 Sağlıklı Hayat Merkezi 'Bebek Dostu' ünvanına sahiptir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak anne sütünün önemini anlatmaya ve bu konuda taviz vermemeye devam edeceğiz."