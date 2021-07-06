En acı Türkiye haritası - Son Dakika

En acı Türkiye haritası

Şehit olan 14 arkadaşının isminin yer aldığı Türkiye haritasını evinin tavanına işledi

ADIYAMAN - Diyarbakır Sur'daki Hendek Operasyonlarında gazi olan Sefa Berk, şehit olan 14 arkadaşının isimlerinin yer aldığı Türkiye haritasını evinin tavanına işledi.

2013 yılında Diyarbakır Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda Astsubay olarak görev yapan Sefa Berk, 2015 yılında Diyarbakır Sur'da başlayan Hendek Operasyonlarında görev yaptı. Sefa Berk'in beraber görev yaptığı 14 arkadaşı bu operasyonlarda şehit düştü. Kendisi de 2016 yılı Şubat ayında teröristler tarafından kurulan pusuda gazi oldu.

Şehit arkadaşlarını unutmamak ve unutturmamak için Adıyaman'da ki evinin tavanına gergi tavan ile Türkiye haritası yaptırdı. Harita üzerinde şehitlerin memleketlerine şehitlerin ismini yazdırdı. Tavanda bulunan Türkiye haritası en acı harita olarak yürekleri kanattı.

Gazi Sefa Berk, operasyonda yaşadıklarını anlatarak, "2013 yılında Diyarbakır'a atandıktan sonra 2015 yılında Hendek Operasyonları başladı. Sur içerisinde görev yaptık, özel harekat olarak. 2016 Şubat ayı geldiğinde ise ev içerisine girdiğimizde teröristler ile çıkan çatışmada yaralandım. Evin içerisine girdiğimizde arkadaşlarla, teröristler pusu kurmuşlardı. Ev içerisinde pusuya düştük. Bir arkadaşımla birlikte Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak ve bir uzman arkadaşımızla beraber yaralandık. Ben kolumdan, sol göğsümden ve ayağımdan yaralandı, Teğmenimiz orda şehit oldu. Burada bulunan isimler ben görev yaparken şehit olan arkadaşlarım. Bizzat şehit olan arkadaşlarımızla görev yaptık. Şehit olduktan sonra hem unutmamak çevreme ve arkadaşlarım tarafından da unutulmamasını istiyorum" diye konuştu.