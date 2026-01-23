En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseldi

(TBMM) - En düşük emekli aylığının 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Yapılan açık oylama sonucunda teklif, 247 oyla kabul edilirken, 179 ret oyu verildi.

CHP, 15. madde üzerinde görüşmelerin devam edilmesine ilişkin önerge verdi. Başkanvekili Adan, önergenin işleme alınmayacağını, madde üzerinde görüşme açılmadığını dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu önergeye ilişkin, "Milyonlarca emeklimiz açısından son derece yakıcı bir sorunu konuşuyoruz. Bu nedenle son bir şans olarak İç Tüzük 72'ye göre görüşmelere devam edilmesi şarttır. Bu nedenle tutumunuzun aleyhindeyiz. Bu nedenle usul tartışması açılmasını talep ediyoruz" dedi.

CHP'nin usulden itirazı üzerine lehte konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, "Maddelerle ilgili bir görüşme olmadığı takdirde bu usulün İç Tüzük'ün 72'inci maddesinin uygulanması mümkün değildir. Önergeyi veren parti grubunun, hem bizim parti grubumuzun, hem de diğer partilerden çok deneyimli milletvekilleri var. Onlar bir olayı hatırlayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarihte Meclis'i idare eden Grup Başkanvekili, milletvekillerine dönerek, 'Sayın Milletvekilleri, bu Genel Kurul'da iki şey çiğnenmez. Bir, sakız çiğnenmez; iki, İç Tüzük çiğnenmez' demişti" ifadelerini kullandı.

Çömez: Yer altında, yer üstünde ne var ne yoksa sattınız

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, lehte yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz günlerde bir Genel Başkan Yardımcınız dedi ki: 'Emekliler için her zaman en iyisini yapmayı düşünüyoruz'. Allah aşkına, en iyisini yapmayı

düşündüğünüz şey 1 kilo kıyma dahi alamayacak bin liralık zam mıdır?" dedi.

AK Partili bir milletvekilinin, "Biz daima emeklilerimizin yanında olduk. Bunu lafla değil, icraatla gerçekleştirdik" sözlerini hatırlatan Çömez, Bin lira değil, 5 bin lira, 10 bin lira; buyurun, yapın. Yapamıyorsanız vazgeçin" ifadelerini kullandı. Çömez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen de diyorsunuz ki, 'Biz suçlu değiliz, onlar suçlu çünkü çok yaşıyorlar, sayıları arttı, ondan dolayı'. Sonra, bazılarınız diyor ki: 'Çok iyi baktık bunlara, çok iyi besledik, çok iyi sağlık hizmeti verdik, onun için uzun yaşıyorlar,

veremiyoruz paralarını'. Allah aşkına, nasıl veremiyorsunuz parasını? Tam 3,5 trilyon dolar vergi topladınız bu milletten, nerede bu para, nerede bu 3,5 trilyon dolar? Cumhuriyet döneminin bütün kazanımlarını sattınız, 64 milyar dolar, cumhuriyet döneminin bütün kazanımlarını sattınız, Varlık Fonu marifetiyle sattınız; nerede bu para? Borç aldınız, hala bir kısmınız yurt dışında tefecinin önünde para dileniyorsunuz. 130 milyar dolar borcu 540 milyar dolar borca getirdiniz. Nerede bu para Allah aşkına? Yer altında, yer üstünde ne var ne yoksa sattınız."

Emir: Emekli maaşlarında adalet bozuldu, kök maaşa çevirdiniz 5 milyon emekliyi

Grubunun usulden itirazı üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İç Tüzük'ü çiğnemediklerini belirterek, "Siz emeklinin hakkını çiğniyorsunuz" dedi. İç Tüzük 89'a göre emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi içeren 7'inci maddenin görüşülebileceğini dile getiren Emir, "Son bir şansımız var. Vicdanı olanlar için, emeklinin hakkını yemekten korkanlar için, vebal altına girmekten çekinenler için bu şansı değerlendirelim. Biz bunun için buradayız" ifadelerini kullandı. Emir, şöyle konuştu:

"Emekli maaşlarında adalet bozuldu, kök maaşa çevirdiniz 5 milyon emekliyi. Prim yatıran, 9000 gün prim yatıran da neredeyse aynı ücreti alır oldu, hepsi sefalet ücreti. Bunu kabullenmiyoruz, kabullenmeyin, vicdanlarınız ayağa kalksın artık. Biz diyoruz ki: Her üç emekli tipine de 20 bin lira zam yapalım, kök maaşı 20 bin lira yapalım. Üstüne BAĞ-KUR ve SSK emeklileri için ayrıca 8 bin 327 lira ek koyalım ve en düşük ücret 28 bin 327 lira olsun. 28 bin 327 lira SSK, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için en düşük emekli maaşı olsun, diğerleri de buna göre artan oranlarda alsınlar. Memur emeklileri söz konusu olduğunda göstergeyle katsayıyı çarpalım, 22 bin 157 lirayı bulalım, 20 bin liraya ekleyelim ve en düşük memur emekli maaşı da 22 bin 157 lira olsun."

Teklif kapsamında aday memurlara ilişkin disiplin hükümleri yeniden düzenleniyor

15 maddeden oluşan "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", aday memurluk ve disiplin hükümlerinin yeniden düzenlenmesi, Türkiye Varlık Fonu'nun hukuki ve denetim rejiminin netleştirilmesi, en düşük emekli aylığının artırılmasını ile 2026 yılı asgari ücret desteğinin sürdürülmesini düzenliyor.

Teklif kapsamında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda aday memurluk ve disiplin hükümlerine ilişkin iptal edilen düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden ele alınıyor. Aday memurların görevine son verilmesi açık ve nesnel ölçütlere bağlanırken, disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda yeniden tesisine ilişkin zaman aşımı kuralları da düzenleniyor.

Teklifle ayrıca, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve bağlı şirketlerin denetim rejimi ile tabi olacakları hukuki çerçeve netleştiriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda, TVF'nin özel hukuk hükümlerine tabi, piyasa koşullarında etkin ve rekabetçi şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak açık ve öngörülebilir bir yapı kurulacak.

Aday memurların görevine son verilme şartları netleştiriliyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, aday memurların "hal ve hareketlerinin memuriyetle bağdaşmaması" gibi muğlak ifadeler mevzuattan çıkarılıyor. Adaylık süresi içinde göreve son verilmesi bazı kriterlere bağlanıyor.

Buna göre; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya stajın herhangi bir aşamasında başarısız olanlar, birden fazla uyarma veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday memurların, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevlerine son verilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişiği kesilenler, 3 yıl süreyle devlet memurluğuna atanamayacak.

İptal edilen disiplin cezası sonrası yeniden işlem için süre netleşiyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde idarenin yeniden ceza tesis etme süresi açık şekilde düzenleniyor.

Buna göre; yargı kararının idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan zaman aşımı süresi içinde işlem yapılabilecek. Ancak zaman aşımının dolmasına 4 aydan az süre kalmışsa, idareye en geç 4 ay içinde yeniden disiplin cezası tesis etme imkanı tanınıyor.

Elektrikli skuter denetimi Bakanlığa veriliyor

Elektrikli skuter işletmeciliği yapan firmaların denetlenmesi ve bu kapsamda idari para cezası tutanağı düzenleme yetkisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına veriliyor.

En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye çıkarılıyor

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine yapılan en düşük aylık ödeme, 2026 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltiliyor. Düzenleme, emeklilerin gelir düzeyinin iyileştirilmesini amaçlıyor.

Asgari ücret desteği 2026'da da devam ediyor

İstihdamı artırmak ve kayıtlı çalışmayı korumak amacıyla, işverenlere verilen asgari ücret desteği 2026 yılında da sürdürülecek. Destek tutarı günlük 42,33 lira, aylık bin 270 lira olarak uygulanacak.

İzinsiz verici kuran yayıncılara yaptırım netleşiyor

Geçici izinle karasal yayın yapan kuruluşların, izinsiz verici tesis etmeleri halinde uygulanacak yaptırımlar da düzenleniyor. Buna göre, Üst Kurulun uyarısına rağmen izinsiz yayına devam eden kuruluşlara adli para cezası ve mühürleme uygulanacak. Böylece uygulamadaki belirsizlik gideriliyor.

TVF ve iştiraklerinin denetim rejimi açıkça tanımlanıyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda, Türkiye Varlık Fonu, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının hangi denetim usullerine tabi olacağı netleştiriliyor.

TVF'nin yüzde 50'den fazla paya sahip olduğu şirketler için; bağımsız denetim, Cumhurbaşkanınca görevlendirilen denetim elemanlarınca yürütülecek denetim ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek yapılan denetim uygulanabilecek. Böylece denetim mekanizması açık ve öngörülebilir hale getiriliyor.

TVF'nin özel hukuk rejimi güçlendiriliyor

TVF ve bağlı şirketlerin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu açıkça hüküm altına alınıyor. Bu yapıların; kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin çoğu kamuya ait şirketlere uygulanan sınırlayıcı mevzuata tabi olmayacağı düzenleniyor.

Teklifle, TVF'nin ve iştiraklerinin finans, sigorta, teknoloji ve maden gibi stratejik alanlarda piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve esnek biçimde faaliyet göstermesi amaçlanıyor. Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kanunu, Rekabet Kanunu ve ilgili diğer temel düzenlemelere tabiiyet korunuyor.

Kanun teklifine iki yeni madde eklendi

Kabul edilen değişiklikle, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilere yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) istisnasının süresi uzatıldı. Düzenlemede yer alan "31.12.2025" tarihi, "31.12.2030" olarak değiştirildi.

Buna göre, söz konusu rejimler kapsamında ihracata yönelik üretimde kullanılacak maddelerin tesliminde KDV istisnası 2030 yılı sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. İhracatın öngörülen şartlara uygun şekilde gerçekleştirilmemesi halinde ise zamanında alınmayan KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte alıcıdan tahsil edilecek.

Kamu kurumları ve taşeron ilişkilerinde ödenen kıdem tazminatlarına ilişkin yeni düzenleme

Kanun teklifine eklenen yeni maddeyle, kamu kurumları tarafından taşeron işçiler için ödenen kıdem tazminatlarının alt işverenlerden tahsil edilmesinden vazgeçilmesi öngörüldü.

Düzenlemeye göre, 11 Eylül 2014 ile 15 Ekim 2019 tarihleri arasında, Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin kapsamında imzalanan ihale sözleşmeleri çerçevesinde alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilere kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemelerinden alt işverenlere rücu edilen tutarların, söz konusu ihale sözleşmeleriyle sınırlı kalan kısmının tahsilinden vazgeçilecek.

TBMM Başkanlığı'na sunulan önergeyle, teklifin 14'üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili düzenlemeleri öngören 11. maddeye ilişkin yürürlülük tarihi 5 Aralık 2025 olarak değiştirildi.