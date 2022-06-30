En Düşük Emekli Maaşı 3 Bin 500 TL Olacak - Son Dakika
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En Düşük Emekli Maaşı 3 Bin 500 TL Olacak

30.06.2022 00:18
En Düşük Emekli Maaşı 3 Bin 500 TL Olacak

Memur ve memur emeklilerinin ek göstergelerinde artış ile en düşük emekli maaşının 3 bin liraya yükseltilmesini de içeren torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında, teklif metninde değişikliğe gidildi. En düşük emekli maaşının 3 bin 500 liraya çıkarılması teklife eklendi.

Memur ve memur emeklilerinin ek göstergelerinde artış ile en düşük emekli maaşının 3 bin liraya yükseltilmesini de içeren torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, teklif metninde değişikliğe gidildi. En düşük emekli maaşının 3 bin 500 liraya çıkarılması teklife eklendi.

AKP tarafından TBMM'ye sunulan torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri bugün başladı. Görüşmeler sırasında, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 3 bin liraya çıkarılmasını öngören madde revize edildi. AKP milletvekilleri, söz konusu maddedeki "3 bin" rakamının "3 bin 500" olarak değiştirilmesi için önerge verdi. Önerge Komisyon'da kabul edildi.

Teklif bu haliyle yasalaşırsa en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya yükselecek.

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Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En Düşük Emekli Maaşı 3 Bin 500 TL Olacak - Son Dakika

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