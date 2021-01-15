Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027656 0,09 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,028191 0,05 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,029916 0,05 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,776251 0,05 Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 1,162767 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010986 0,46 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,023666 0,41 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,438826 0,21 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,401477 0,18 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,290239 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,045838 1,48 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,442183 0,63 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 21,121668 0,39 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,566716 0,19 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 21,244669 0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,608960 0,89 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,723302 0,43 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,621158 0,25 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,071996 0,15 Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon 1,092568 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,722741 0,28 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019556 0,05 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031141 0,04 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,620915 0,04 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020742 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010092 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,055831 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062115 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,636325 0,04 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,704863 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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