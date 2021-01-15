Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027656
|0,09
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028191
|0,05
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,029916
|0,05
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,776251
|0,05
|Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|1,162767
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010986
|0,46
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,023666
|0,41
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,438826
|0,21
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,401477
|0,18
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,290239
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,045838
|1,48
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,442183
|0,63
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|21,121668
|0,39
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,566716
|0,19
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|21,244669
|0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,608960
|0,89
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,723302
|0,43
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,621158
|0,25
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,071996
|0,15
|Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon
|1,092568
|0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,722741
|0,28
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019556
|0,05
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031141
|0,04
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,620915
|0,04
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020742
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010092
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,055831
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062115
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,636325
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,704863
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi