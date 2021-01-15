Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

15.01.2021 14:33
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0276560,09
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0281910,05
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0299160,05
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7762510,05
Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu1,1627670,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0109860,46
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0236660,41
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,4388260,21
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4014770,18
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2902390,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0458381,48
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4421830,63
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF21,1216680,39
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5667160,19
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF21,2446690,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6089600,89
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon2,7233020,43
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6211580,25
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0719960,15
Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon1,0925680,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7227410,28
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0195560,05
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0311410,04
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,6209150,04
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0207420,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0100920,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0558310,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0621150,05
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6363250,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7048630,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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