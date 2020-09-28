En golcü takım Göztepe oldu

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, attığı 8 golle 21 takım arasında en skorer ekip oldu. Özellikle son 2 sezonda gol yollarında büyük sıkıntılar çeken sarı-kırmızılılar geride kalan 3 haftada bu sorunu aştı. Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Göz-Göz, rakibini Gürsel Aksel Stadı'ndan 5 golle uğurladı. Ertesi hafta Yeni Malatyaspor'a misafir olan İzmir ekibi bu maçı 1-1 eşitlikle tamamladı.

Göz-Göz, son maçta ise Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kaldı. Oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşayan Göztepe, özellikle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında net fırsatları harcadı. Göztepe'de atılan 8 golün 2'sine Halil Akbunar imza attı. Deneyimli kanat oyuncusu Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçmedi. Alpaslan, Atınç, Tripic, Mossoro, Soner ve Ideye de 3 maçta Göztepe'ye gol katkısı sağladı. Orta sahada görev yapan Soner 2 asist de yapmayı başardı.Göztepe geçen sezonun ilk 4 haftasında ise hiç gol atamamıştı. Sarı-kırmızılılar gol orucunu 5'inci hafta 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında bozmuştu. Göztepe bu hafta ise henüz galibiyet alamayıp gol dahi atamayan son şampiyon Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. Hazırlıklarına başlayan İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni transfer orta saha oyuncusu Nwobodo yaklaşık 4 hafta formasından uzak kalacak.