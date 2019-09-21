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En güzel Kur'an okuyan kadın din görevlisi belli oldu

56 dakika önce

"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kadınlar Türkiye Finali"nde yarışmaya İstanbul'dan katılan Sancaktepe Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gök birinci oldu.

En güzel Kur'an okuyan kadın din görevlisi belli oldu, System.String[]

"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kadınlar Türkiye Finali"nde yarışmaya İstanbul'dan katılan Sancaktepe Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gök birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen "11. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kadınlar Türkiye Finali" Manisa'da yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen finale kendi bölgelerinde birinci olan 8 finalist katıldı.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İstanbul bölgesinden Sancaktape Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gök birinci oldu.

Ordu bölgesinden Samsun Bafra Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe Şengül ikinci, Isparta bölgesinden İzmir Konak Kur'an Kursu Öğreticisi Elif Genç üçüncülüğü elde etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu, yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasının yanı sıra verdiği mesajların hayata yansıtılmasının önemine dikkati çekerek, "Müminler sosyal hayatlarını Kur'an'ın ebedi ve evrensel düsturlarına göre tanzim ettikleri zaman, tarihin daima öznesi olmuşlardır. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız ki Kur'an, edebiyat değil, hayattır." dedi.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:56 Kaynak: AA
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