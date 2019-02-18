Son Dakika Haberleri: En Keyifli Festival Başlıyor

En Keyifli Festival Başlıyor

1 saat önce

Ankara Kahvaltı Festivali başlıyor.

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Ankara Kahvaltı Festivali başlıyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olacak festivalde bilimsel söyleşilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek. Festival 4 gün sürecek.

21 - 24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Ankara Kahvaltı Festivali'nde katılımcılar, eğlenceye ve bolca etkinliğe doyacak. Zirve Fuar tarafından gerçekleştirilecek Ankara Kahvaltı Festivali ile 7'den 70'e herkes oldukça keyifli bir hafta sonu geçirecek. Ankara'nın en gözde festival alanı olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 21 - 24 Şubat tarihleri arasında yılın en keyifli festivali düzenlenecek. Başkentte festival katılımcıları kahvaltı ile ilgili her türlü ürüne ulaşabilecek. Kahvaltının sağlık yönünün bilim insanları ile yapılacak söyleşiler vasıtasıyla halka ulaştırılması, zengin Anadolu kültürünün gündem oluşturması, coğrafi işaretli ürünlerin kahvaltı için öneminin vurgulanması ve önemli şeflerden kahvaltı örnekleri sunmak hedefleriyle yola çıkan festivalde ilginç etkinliklere de imza atılacak. Festivalde atölye çalışmaları, yarışmalar, kahvaltılık ikramları ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak. Festival sabah saat 10: 00'dan akşam 20: 00'ye kadar gezilebilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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