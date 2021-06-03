En lezzetli yarışma Bozüyük'te yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezinde pasta yarışması yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde Yaygın Eğitim Haftası etkinliklerinin 3. gününde pasta yarışması yapıldı. Kurumun 4 Eylül ek binasında yapılan yarışmada pastacılık kursuna katılan kursiyerler hünerlerini sergiledi. 9 kursiyerin yarıştığı pasta yarışmasında heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmanın jüri üyeliklerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve iki pasta ustası yaptı. Jüri üyeleri hem göze hitap eden hem de son derece lezzetli olan pastaları tadıp değerlendirirken bir hayli zorlandılar. Yarışmanın sonunda jürinin verdikleri puanlara göre; 1. Aylin İbiş Satrancın Serüveni, 2. Sedef Alişoğlu Meyve Sepeti ve 3. Damla Sarıkaya Kır Bahçesi pastasıyla dereceye girdiler. Dereceye giren yarışmacılara altın hediye edildi. Yarışma sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir yarışmada emeği geçen başta pastacılık kursu öğretmeni Aliye İpek Oğulbalı ve yarışmaya katılan tüm kursiyerleri tebrik etti. - BİLECİK