'En zengin 100 Türk' listesindeydi! İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'En zengin 100 Türk' listesindeydi! İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

\'En zengin 100 Türk\' listesindeydi! İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu’nun kurucusu Birol Altınkılıç, 66 yaşında hayatını kaybetti. Ailesiyle doğum günü için Fransa’nın Monte Carlo kentinde bulunan Altınkılıç’ın kalp krizi geçirdiği ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Altınkılıç, 2020’de 500 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye’nin en zengin 100 Türkü arasında yer almıştı.

Kahve Dünyası ile Altınmarka Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç’tan acı haber geldi. 66 yaşındaki Altınkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

MONTE CARLO'DA HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre Altınkılıç, Monaco Prensliği’ne bağlı Monte Carlo’da ailesiyle birlikte doğum günü kutlaması için bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Olayın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altınkılıç’ın vefatı iş dünyasında üzüntüyle karşılandı.

FARKLI ŞİRKET VE MARKALARIN KURUCUSUYDU

1992 yılında Altınmarka Gıda’yı kuran Birol Altınkılıç, ilerleyen yıllarda bünyesinde farklı şirket ve markaları barındıran Altınmarka Grubu’nu oluşturdu. Grubun en bilinen markalarından Kahve Dünyası ise 2000’li yılların başında İstanbul Eminönü’nde açılan ilk mağazasıyla faaliyetlerine başladı. Kahve ve çikolatanın yanı sıra dondurma ve unlu mamuller alanında da üretim yapan marka, zamanla Türkiye genelinde geniş bir mağaza ağına ulaştı.

'En zengin 100 Türk' listesindeydi! İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
Birol Altınkılıç 

YURT DIŞINA AÇILDI

Kahve Dünyası, 2011 yılında Londra’da açtığı mağazayla Türkiye dışındaki ilk adımını attı. Marka, sonraki yıllarda büyümesini sürdürerek Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da faaliyet göstermeye başladı.

Altınmarka Grubu da kakao işleme ve çikolata üretimindeki yatırımlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerden biri haline geldi. Grup, farklı ülkelere ürün ihraç ederken çok sayıda büyük gıda şirketine de hammadde ve endüstriyel çikolata tedarik etti.

'EN ZENGİN 100 TÜRK' LİSTESİNDEYDİ

Altınkılıç, Forbes Türkiye’nin 2020 yılında yayımladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 500 milyon dolarlık servetiyle 79’uncu sırada yer almıştı.

Kahve Dünyası, Monte Carlo, İş Dünyası, Kalp Krizi, Doğum Günü, Altınmarka, Ekonomi, Magazin, Türkiye, Fransa, Güncel, Forbes, Son Dakika

Son Dakika Forbes 'En zengin 100 Türk' listesindeydi! İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Yargıtay’dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu Yargıtay'dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Etiler’de olaylı yolculuk Kadın turistler ücret vermemek için... Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu
Mardin’de aile dehşeti Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

21:39
Beşiktaş’ta Necip Uysal’a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
21:04
RAMS Başakşehir’den lige güzel başlangıç Kocaelispor’u rahat yendiler
RAMS Başakşehir'den lige güzel başlangıç! Kocaelispor'u rahat yendiler
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
20:43
Canlı anlatım: Maçta kıran kırana mücadele var Gol an meselesi
Canlı anlatım: Maçta kıran kırana mücadele var! Gol an meselesi
20:36
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi, tempo inanılmaz
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi, tempo inanılmaz
19:53
Galatasaray’dan Alexander Sörloth sürprizi İstediği maaş belli oldu
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu
19:39
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
19:16
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 00:31:55. #7.13#
SON DAKİKA: 'En zengin 100 Türk' listesindeydi! İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.