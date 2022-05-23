Endemik yılanların güç gösterisi kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Endemik yılanların güç gösterisi kameraya yansıdı

23.05.2022 14:19

Sadece Sivas'ta nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Beyaz Bantlı Dağ Engerekleri gövde gösterisi yaparken görüntülendi.

Sadece Sivas'ta nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Beyaz Bantlı Dağ Engerekleri gövde gösterisi yaparken görüntülendi.

Sivas'ta yaklaşık 80 santimetre uzunluğa sahip ve zehirli olan Beyaz Bantlı Dağ Engerekleri güç gösterisi yaparken görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesinde olan ve nadir görülen endemik yılanların dikkat çeken bu dansı, bölge hakimiyeti ve dişi yılanları etkilemek için yaptıkları öğrenildi. İki erkek yılanın nadir görülebilecek bu dansı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

(Mustafa Kurtulan - İHA)

Endemik yılanların güç gösterisi kameraya yansıdı
Endemik yılanların güç gösterisi kameraya yansıdı
Endemik yılanların güç gösterisi kameraya yansıdı

YORUMLAR
500
STSO'da Avrupa Birliği simülasyon eğitimi verildi STSO'da Avrupa Birliği simülasyon eğitimi verildi Kapsam Concept 'Başarı Zirvesi' öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü Kapsam Concept 'Başarı Zirvesi' öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü
Kaynak: İHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endemik yılanların güç gösterisi kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
14:21 1970'li yıllar Devrek'te hortladı: Gazinocular savaşında 1 kişi öldü
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:29:39. #1.13#
SON DAKİKA: Endemik yılanların güç gösterisi kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement