Ender Saraç\'ın avukatı konuştu! \'\'Yıllardır tehdit ediyor\'\' diyerek Benan Saraç\'a yüklendi

Televizyon programlarıyla tanınan Doktor Ender Saraç'ın, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bir erkekle duşta çekilen görüntüsü de basına sızan Ender Saraç cephesinden açıklama geldi. Saraç'ın avukatı Altın Mimir, konunun yargıya taşınması gerektiğini ve Benan Saraç'ın yıllardır görüntüler üzerinden kendilerini tehdit ettiğini ileri sürerek "Çocuğunun hayatını mahvetti" diyerek sitem etti.

"KONUYLA İLGİLİ BİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ YOK"

Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyet'in bağımsız mahkemeleri, yargıları vardır. Yargıların yapıldığı yerler de mahkemelerdir. Avukatlar, mesleklerini mahkemelerde icra ederler. Programlara bağlanarak televizyonlarda yargılama yapılmaz. Sizler de yargılama yapma hakkına sahip değilsiniz. Avukatlar savunmalarını mahkemede dile getirir, televizyonda değil. Bu bir boşanma davasının ne yazık ki çocuklara sirayet ettirilen çok acımasız ve çok vahşet içerisinde seyrettiğim bir durumudur. Bir annenin, bir avukatın küçücük bir çocuğun ismini blurlamadan... Neden şu ana kadar verilen bir dilekçe yok? Neden okulun rehberine bir tutana tutturuluyor? Bu gizli bir tutanak olmalı."

"BENAN HANIM, MÜVEKKİLİMİ ÇİRKİN İDDİALARLA TEHDİT EDİYOR, BOYUN EĞMEDİK"

"Biz Benan Hanım'ın avukatı ve kendisiyle görüşmeler yaptık. Bu dünden bugüne gelen bir olay değil. Taleplerini kabul etmedik. Benan Hanım'ın böyle bir derdi olmuş olsaydı bunun için burayı beklemezdi. Ben de anneyim, şüphesi dahi insanın kanını donduran olayı talepleri kabul etmedikten sonra mahkeme yerine sosyal medyadan hukuka aykırı bir şekilde yayınlar yapılarak bir çocuğun hakkı aranmaz. Biz bu savunmalarımızı adliyelerde yapıyor olacağız. Henüz vermiş oldukları bir dilekçe yok. Benan Hanım başından beri müvekkilimi bu son derece çirkin iddialarla tehdit etmektedir. Biz bunun tehditlerine boyun eğmedik. Müvekkilim boyun eğmedi çünkü doğru olmadığını biliyor. Biz yargıya başvurduk, davamızı aslanlar gibi açtık. Dilekçelerimiz verdik, mahkeme gizlilik kararı verdi."

"BENAN HANIM'IN İSTEDİKLERİNİ KABUL ETSEYDİK BUNLARIN HİÇBİRİ OLMAZDI"

"Benan Hanım ve avukatı bu kararı döndürmek için çocuğu kullanıyorlar. Benan Hanım'ın konuşma yasağı var. O çocuğun hayatını mahvetti. O çocuk kaç yaşına gelirse gelsin artık ismi biliniyor ve mağdur. Her tarafın çocuğu koruması gerekiyor. Hadi anne ve baba kafayı yedi ve çocuğu kullanıyor bari siz yapmayın ne olur. Annenin istediklerini kabul etseydik bunların hiçbiri olmayacaktı. Boşanmayı benim müvekkilim istedi. Benan Hanım'ın böyle dertleri varsa neden yıllardır evliliğini devam ettiriyor? Niye boşanma davası açmıyor?"

"HİÇBİR ANNE PARA VE STATÜ İÇİN ÇOCUĞUNUN MARUZ KALDIĞI ŞEYE GÖZ YUMMAZ"

"Hangi anne evladına bunlar yapıldığında boşanma davası açmaz? Yapmayın gözünüzü seveyim. Ülkemizdeki annelerin hepsinin yüreği dağlar, alevler gibidir. Hiçbir anne para, gelecek ve statü için çocuğunun maruz kaldığı bir şeye göz yummaz. 'Ben onun kişiliğini korumaya çalıştım' diyor, hangi anne yapar bunu ya? Annelerin korudukları tek şey çocuklardır. Kocalarının kimliği ya da kişilikleri değildir. Ayıptır. Bu çocuğa yapılanlar yazık. Ben anne ve avukat olarak 3 gündür perişan haldeyim. Benim müvekkilimin evladına karşı böyle bir şey olmuş olsaydı ben bu zaten bu davanın içerisinde olmazdım."

"BENAN HANIM KENDİSİ KONUŞAMADIĞI İÇİN OĞLUNU KULLANDI"

"Benan Hanım'ın avukatı gidip savcıya dilekçe versin önce. Delilini de sunsun. Savcı zaten tutuklar. Avukat Bey müvekkilimin tutuklanması gerektiğini televizyonda değil savcılıktan istesin. Biz hiç izlemedik ama Benan Hanım yıllardır kendisinde kayıtların olduğunu söylüyor. Madem bu kadar kanıtlar varsa neden boşanma davası açmadı? Biz boşanma davasını açtıktan sonra bunlar çıkıyor. Kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıyorlar. Müvekkilimin her şeyi kabul edip istediği her şeyi vermesini bekliyorlar. Benan Hanım ile Ender Bey 3 yıldır ayrı evlerde yaşıyorlar. Kağıt üzerinde olan evliliği bitirmek için talep bizden geldi, onlardan değil. Benan Hanım'ın Ender Bey'in merkezinde hiçbir hissesi yok. Benan Hanım kendisi konuşamadığı için oğlunu kullandı."

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ünlü Doktor Ender Saraç'ın, kendi çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık açıklamasında "Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Hukuki süreç takip edilmektedir." denildi.