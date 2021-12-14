Üye Girişi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı - Son Dakika

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı

14.12.2021 08:36

Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bölgede kuvvetli bir şekilde hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Uyarıda, dalgaların merkez üssünden 1000 kilometre uzağa kadar ulaşabileceği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, dalgaların merkez üssünden 1000 kilometre uzağa kadar ulaşabileceğini duyurdu.

''DEPREM KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ''

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi. Muhari, "Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor." ifadesini kullandı.

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı


ÜLKEDE SIK SIK DEPREMLER YAŞANIYOR

Endonezya, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan plakaların çarpıştığı yoğun bir sismik aktivite yayı olan Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki konumu nedeniyle sık sık depremler ve volkanik patlamalara sahne oluyor.

2004 yılında meydana gelen 9.1 deprem ve sonrasında meydana gelen tsunami 170 bini Endonezya'da olmak üzere 220 bin kişinin hayatına mal olmuştu.

OCAK AYINDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında da 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Endonezya, Tsunami, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barışmak için intihar girişiminde bile bulunmuş! İşte Nazik Sancar cinayetinin detayları 00:58 Barışmak için intihar girişiminde bile bulunmuş! İşte Nazik Sancar cinayetinin detayları
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor 18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor 15:53 Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı
08:09 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde
08:05 Yüzünü asitle yakan sevgilisiyle evlenen Berfin'in babasından sert tepki: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir
08:02 14 Aralık Salı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
07:51 Olacakları önceden söylemiş! Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün verdiği son röportaj gündem oldu
07:49 14 Aralık Salı Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
07:39 Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi
06:02 Cinsel istismara uğrayan 330 kadının zaferi: 380 milyon dolar tazminat
01:04 Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası yaşandı
01:02 Haluk Levent'le Yeniden reytinglere yenik düştü
Cinsel istismara uğrayan 330 kadının zaferi: 380 milyon dolar tazminat Cinsel istismara uğrayan 330 kadının zaferi: 380 milyon dolar tazminat         
06:03
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı         
17:32
Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler         
17:21
Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı         
16:42
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 08:42:23. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement