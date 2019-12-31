Endonezya'da Arakanlı mültecilerin sorunlarına çözüm arayışı - Son Dakika
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Endonezya'da Arakanlı mültecilerin sorunlarına çözüm arayışı

6 saat önce

Endonezya'da faaliyet gösteren Makassar Rohingya Forumu'nun Başkanı İkbal Djalil, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Endonezya Uluslararası Göç Örgütü, ülkedeki Arakanlı göçmenlere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeli." dedi.

Endonezya'da Arakanlı mültecilerin sorunlarına çözüm arayışı, System.String[]

Endonezya'da faaliyet gösteren Makassar Rohingya Forumu'nun Başkanı İkbal Djalil, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Endonezya Uluslararası Göç Örgütü, ülkedeki Arakanlı göçmenlere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeli." dedi.

Djalil, Myanmar'da maruz kaldıkları zulüm ve etnik temizlikten kaçarak Endonezya'ya sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir ülkede bulunan Arakanlı göçmenlerin eğitim, sağlık ve iş gibi temel ihtiyaçlarının hala sağlanmadığını vurgulayan Djalil, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Endonezya Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ülkedeki Arakanlı göçmenlere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeli." diye konuştu.

Djalil, bazı Arakanlı göçmenlerin Endonezyalı ile evlenmesine rağmen haklarının ihmal edildiğini belirterek evlilik sonucu doğan temel hakların verilmesi konusunda Endonezya hükümetine çağrıda bulundu.

Forum bünyesinde Arakanlı göçmenlerin hakları konusunda avukatlık yapan Andi Amien Assegaf da 10 yıldır Makassar'da bulunan Arakanlıların üçüncü bir ülkeye ne zaman gönderilecekleri konusundaki belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

Assegaf, yıllardır süren belirsizlik nedeniyle Makassar'daki bazı Arakanlıların da yasa dışı yollarla Malezya'ya geçtiğini belirtti.

Binden fazla Arakanlı göçmenin bulunduğu Endonezya'da BMMYK'nin verilerine göre, özellikle Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'dan olmak üzere yaklaşık 14 bin göçmen, ailelerine yeni bir hayat kurabilme umuduyla başta Avustralya ve ABD olmak üzere Kanada ve Avrupa ülkelerine geçebilmeyi bekliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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